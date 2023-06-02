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Red Bull pilotları yeni motora geçti

Red Bull pilotları Sergio Perez ve Max Verstappen, bu hafta sonu gerçekleştirilecek yarış öncesinde yeni motora geçtiler.

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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Cuma günü gerçekleştirilen 1. antrenman seansı öncesinde bazı araçların güç ünitesinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez ve McLaren'dan Lando Norris yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçti.

Norris bunların her birinde bu yılki üçüncü ünitesini, Perez ve Verstappen ise ikinci ünitesini kullanmış oldu.

Ayrıca Fernando Alonso ve Logan Sargeant yeni bir kontrol elektroniği ile enerji depolama ünitesine geçti.

Egzoz değiştiren tek isim ise Oscar Piastri oldu.

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2023 İspanya GP 1. antrenman seansı: Verstappen lider, Perez ikinci!
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