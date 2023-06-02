Red Bull pilotları yeni motora geçti

Cuma günü gerçekleştirilen 1. antrenman seansı öncesinde bazı araçların güç ünitesinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

Red Bull pilotu Max Verstappen, takım arkadaşı Sergio Perez ve McLaren'dan Lando Norris yeni bir içten yanmalı motor, turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesine geçti.

Norris bunların her birinde bu yılki üçüncü ünitesini, Perez ve Verstappen ise ikinci ünitesini kullanmış oldu.

Ayrıca Fernando Alonso ve Logan Sargeant yeni bir kontrol elektroniği ile enerji depolama ünitesine geçti.

Egzoz değiştiren tek isim ise Oscar Piastri oldu.