Red Bull pilotları henüz araçtan tam olarak memnun değil

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Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, mide rahatsızlığı nedeniyle perşembe günü piste gelmemişti fakat cuma günü ilk seansta RB19'un direksiyonundaydı.

Gün boyunca iyi turlar çıkaran Hollandalı pilot, yine de kolay bir hafta sonu beklemediğini dile getirdi.

Verstappen, "Hasta olarak geçirdiğim birkaç günden sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kesinlikle hoş bir dönem değildi ama şimdi iyi hissediyorum."

"Bugün her şey pistte bazı şeyler üzerinde detaylıca çalışmakla ilgiliydi, ki olumlu bir gün geçirdik ama daha iyi yapabileceğimiz pek çok şey var."

"Yarış temposunda hepimiz birbirimize oldukça yakın göründük ama bu daha çok lastikleri yönetmekten kaynaklanan bir durum çünkü şu anda burada gerçekten zorlamanıza izin vermiyorlar." dedi.

Sergio Perez ise ilk gün mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye odaklandığını belirtti.

"Bugün her şey şartları öğrenmekle ilgiliydi. İlk seanstan ikinci seansa pist çok değişiyor, bu yüzden aracı farklı sıcaklıklarda test etmek iyi oldu."

"Mekanik bir sorun yaşadık, ki bu da günün ritmini etkiledi ve ve doğru tabloyu elde etmemizi engelledi. Yine de bunu yarından önce çözebileceğimize eminiz."

"Bunu düzelttiğimiz vakit, bize daha da fazla hız getireceğine eminim fakat genel performans beklendiği gibi."

"Rakip takımların aradaki farkı kapatmak için gece boyunca çok çalışacağına eminim."

"Dolayısıyla yarın rekabetçi olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images