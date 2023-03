Red Bull pilotları, grid çizgileri konusunda çözüm istiyor

İlk iki yarışın ardından sezona şimdiden damgasını vuran bir tartışma mevcut: pilotların griddeki yerlerine doğru yerleşememesi.

Beş saniye zaman cezasıyla sonuçlanan bu ihlal, Bahreyn'de Esteban Ocon'un, Suudi Arabistan'da ise Fernando Alonso'nun başını yaktı.

Bu olayların yaşanmasının en büyük sebebi ise yeni araçlar, nitekim daha uzun burunlar, daha büyük lastikler ve çamurluklar nedeniyle görüş azalmış vaziyette.

Tüm bu faktörlerin ışığında Alonso ve Ocon'a verilen cezaları mantıksız bulan Vesrtappen, "Aracın görüş açısı gerçekten çok zayıf, muhtemelen bazı pilotların griddeki yerinize doğru yerleşememesine de bu sebep oluyor."

"Elbette acı verici bir durum, aslında pist sınırlarındaki beyaz çizgiyle biraz aynı. Şu soru sorulmalı: çizginin dışına çıkarak avantaj elde ettiniz mi etmediniz mi?"

"Bence bir noktada bir kurala ihtiyacımız var. İnsanlar bu durumdan faydalanmaya başlarsa durum kötüleşecek, ancak daha iyi ne yapabiliriz bilmiyorum." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images