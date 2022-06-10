Red Bull pilotları dahil olmak üzere yedi isim yeni motora geçti

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Seansın başlamasından kısa bir süre önce Hollanda basını, Red Bull pilotlarının yeni güç ünitesine geçeceğini iddia etmişlerdi.

Yapılan açıklamaya göre göre Red Bull ve Williams pilotlarına ek olarak McLaren'dan Daniel Ricciardo, Aston Martin'den Lance Stroll ve Alfa Romeo'dan Valtteri Bottas yeni içten yanmalı motora geçtiler.

Perez mevcut turbo ünitesiyle devam ederken Max Verstappen, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Mick Schumacher ve Williams pilotları yeni bir turbo ünitesi aldılar.

MGU-H ünitesini değişen isimler Verstappen, Ricciardo, Stroll ve Williams pilotları olurken, MGU-K ünitesini değiştiren isimler Red Bull, Williams ve Aston Martin pilotlarına ek olarak Ricciardo oldu.

Son olarak çok sayıda isim yeni egzoza geçti. Mercedes, Red Bull ve Williams pilotlarının yanı sıra Leclerc, Ricciardo, Stroll, Yuki Tsunoda ve Schumacher yeni egzozla yarışacaklar.