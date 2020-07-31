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Formula 1 / Britanya GP / Son dakika

Red Bull pilotları, aracın hissiyatından memnun

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Red Bull pilotları, aracın hissiyatından memnun
Ekleyen:
, Editör
31 Tem 2020 19:25

Red Bull, Alex Albon'un 20G kuvvetindeki kazasına rağmen, Britanya Grand Prix'si hafta sonunun ilk gününde RB16'daki gelişimden memnun.

Albon, Stowe virajında kontrolü kaybetmesine ve yüksek hızla bariyerlere çarpmasına rağmen, kazadan önce attığı turla beraber ikinci antrenman seansını ikinci sırada tamamladı.

20G kuvvetindeki kaza sonrasında Taylandlı sürücü, kontrol amacıyla sağlık merkezine götürüldü ve yapılan kontroller sonrasında alandan ayrıldı.

Albon'un hakkında bir açıklaması olmadığı kazaya rağmen Taylandlı pilot, Red Bull'un denediği bazı yeni parçaların, araçta elde ettiği hissiyata yardımcı olduğunu söyledi.

"Bence takım olarak kesinlikle büyük bir adım attık." diyen Albon ekledi: "Araç çok iyi hissettiriyor ve dürüst olmak gerekirse, Cuma günü buraya geldiğimizde en kötü senaryonun olmasını bekledik."

"Ancak araç, birinci antrenman seansında piste çıkar çıkmaz mükemmel hissettirdi. Bu yüzden her şey iyi gidiyor. Tabii ki de Mercedes'in çok fazla hız sakladığına inanıyorum, bu yüzden onları yarın izleyeceğiz, ancak aksi takdirde aracın gayet iyi bir dengeye sahip olduğumuza inanıyorum."

Albon'un takım arkadaşı Max Verstappen ise, en iyi turunu pistte yavaş ilerleyen Grosjean'dan kaçınmak için bırakmak zorunda kalmasına rağmen, araçtaki hissiyatlarından dolayı memnun olduğunu söyledi.

Akşam seansını 14. sırada tamamlayan Hollandalı pilot şunları söyledi: "Bizim için kötü bir gün değildi. Bence araç biraz daha iyi çalışıyor, bu yüzden mutluyum."

"Hâlâ geliştirebileceğimiz gereken şeyler var ve bunların üzerinde çalışacağız, ancak uzun mesafeli sürüşlerde araç gayet iyi hissettiriyordu, bu yüzden de gayet iyi bir gündü."

Red Bull, 2020 sezonuna doğru ilerlerken, son yıllarda geçirdikleri en iyi kış sezonunu geçirdiklerini düşünüyordu. Mercedes'e karşı şampiyona savaşı vermesi bekleyen takım, şu ana kadar bu düşünceyi gerçekleştirecek tempoya sahip olamadı.

Takımın RB16 aracı, sürmesi karmaşık olan bir araç olarak tanımlanırken takım patronu Christian Horner, Macaristan Grand Prix'sinde aerodinamik kusurlara sahip olduklarını açıklamıştı.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Britanya GP
Pilotlar Alexander Albon , Max Verstappen Şimdi al
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Efe Kahya

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