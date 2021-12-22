Horner: "Red Bull, pilotlar şampiyonluğunu, takımlar şampiyonluğundan gelecek paraya değişmezdi"

Verstappen, Abu Dhabi Grand Prix'sinde yarışın güvenlik aracının ardından son turda yeniden başlatılmasıyla Lewis Hamilton'ı geçerek, ilk F1 şampiyonluğunu kazandı.

Ancak Red Bull bu başarısına rağmen, takımlar şampiyonasında rakibi Mercedes'e yenildi.

Takımlar genellikle, hangi şampiyonluğun kendileri için daha önemli olduğu konusunda çelişkiye düşüyorlar.

Taraftarlar her zaman pilotlar şampiyonluğuna daha fazla ilgi gösterirken, takımlar ise ticari gelirlerini takımlar şampiyonasının sonucuna göre kazanıyor.

Bu faktör, personel primlerinin, takımlar şampiyonasında nerede bitirdiklerine göre belirlendiği anlamına geliyor.

Pilotlar şampiyonluğunu kazansa da Red Bull, takımlar şampiyonasında ikinci olduğu için, bu yıl Mercedes'ten daha az para kazanacak. Horner ise ekibinin buna rağmen hiçbir şeyi değiştiremeyeceği konusunda net.

“Takımlar şampiyonası paranın olduğu yer."

“Spora gelen gelirlerin, şampiyonadaki performansınıza göre dağıtıldığı yer burası."

"Takımımızdaki ve muhtemelen takımların çoğundaki her çalışan, sürücülerin aksine, takımlar şampiyonasında bulundukları yere göre ödüllendiriliyor."

"Pilotlar şampiyonluğunun ise elbette popülerliği ve prestiji var. Bizim ekibimizde, pilotlar şampiyonluğunu, takımlar şampiyonasında birinciliğe değişecek tek bir çalışan olduğunu sanmıyorum.”

Horner, Abu Dhabi'den sonraki hafta Red Bull fabrikasındaki görüntülerin, pilotlar şampiyonluğu başarısının tüm ekibi için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

"Max'in fabrika ziyaretinde aldığı tepkiyi gördük, herkes onun başardıklarıyla gurur duyuyor."

"Tabii ki takımlar şampiyonluğunun gelir dağılımı nedeniyle büyük önemi var. Mesela, birincilik ve ikincilik arasında milyonlarca dolarlık bir fark olmasından bahsediyoruz."

"Fakat dünya pilotlar şampiyonluğunun prestiji, en büyük olanı. Gerçekten istediğimiz bu. Bu yüzden, bunu başarmak çok önemliydi.”

Horner, Mercedes'in F1'in turbo hibrit çağındaki şampiyonluklarını ilk kez sonlandırmanın, Red Bull'un bu yılki başarısını bir ilkmiş gibi hissettirdiğini düşünüyor.

Takım patronu, “Bu, ilk şampiyonluğu almak kadar özel hissettiriyor."

“Bence bu şampiyonanın yoğunluğu ve rekabet seviyesi deliceydi."

"İnanılmaz bir kaliteye sahip rakipler olan Lewis [Hamilton] ve Mercedes ile rekabet etmek zorunda kalmamız, başlangıçta mümkün olduğunu düşündüğümüzden çok daha ileri gitmemizi sağladı."

"Bence Mercedes'in hibrit çağda tamamen baskın olması, bunu daha da ödüllendirici yapıyor, onlar rakiplerini yok ettiler. Sonunda rekabetçi bir araç üretmeyi başardık ve Max şampiyonluğa iki eliyle sarıldı."

"Motor sporlarındaki en büyük unvanı alarak zirveye çıkmak, bizim için son derece gurur verici bir an. Tabii ki Max'in başardıklarından son derece gurur duyuyoruz." dedi.