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Red Bull, pilot kadrolarını değiştirmek için sebep görmüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, mevcut sürücü kadrolarını korumak istediklerini dile getirdi.

Red Bull, pilot kadrolarını değiştirmek için sebep görmüyor

Red Bull geçen yıl Alex Albon'un bekleneni verememesinin ardından bu yıl Sergio Perez'le anlaşmıştı. Meksikalı pilot, son yıllarda Racing Point'te harika performanslar sergilemişti ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Ancak Perez, bu yıl şimdiye kadarki 11 yarışta istikrar yakalayamadı ve sıralama turlarında Verstappen'den ortalama yarım saniye daha kötü performans sergiledi.

Perez, Azerbaycan'da yarış kazanmayı başardı fakat buna rağmen yılın ilk yarısında Verstappen'in 83 puan daha az topladı ve şampiyonayı beşinci sırada götürüyor.

Diğer tarafta Red Bull bünyesindeki Pierre Gasly, AlphaTauri ile yılın ilk yarısında güçlü bir performans sergiledi ve Yuki Tsunoda'ya önemli bir üstünlük kurdu.

Ayrıca Bakü'de podyuma çıkmayı başardı ve bu performansının ardından ana takımda bir koltuk bekliyor.

Speedweek'e konuşan Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, mevcut kadrolarla alakalı kararı yaz arasında vereceklerini fakat kadro değişiklikleri için herhangi bir sebep görmediğini belirtti.

Red Bull ve AlphaTauri sürücü kadroları sorulduğunda Marko, "Bunu yaz arasından sonra açıklayacağız. Fakat ortada bir sebep yok."

"Sergio, Silverstone'a kadar formdaydı ama orada yaşananlar o kadar da iyi değildi. Budapeşte ile ilgili zaten hiçbir şey söyleyemezsiniz."

"Pierre'e gelirsek kesinlikle en güçlü sezonunu geçiriyor. Takım lideri olarak AlphaTauri için son derece önemli, şu anda bu takım orta grubun en iyi takımlarından biri haline geldi."

"Şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum: 2023'e kadar Gasly ile devam etmemizi sağlayacak bir kontrata sahibiz ve bu opsiyonu da kullanacağız. Bunun dışındaki tüm spekülasyonlar saçmalık." dedi.

Bu yıl F1'e geçen Tsunoda ise yaptığı hatalarla beklentilerin biraz altında kalmış durumda.

Japon sürücü sorulduğunda Marko, "Kafa sadece kask takmak için değil, düşünmek için de var. Yuki Tsunoda çok genç biri, tam bir Japon zihniyeti var ama ilk antrenman seansında yaptığı gibi yok yere hatalar yapıyor. Fakat iyi olacak, önünde hâlâ vakit var." dedi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, climbs out of his car after spinning out in practice

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT02, climbs out of his car after spinning out in practice

Fotoğraf: Motorsport Images

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