Red Bull, performansını arttırması için Perez'e beş yarış verdi!

Geçen yıl, 10 Temmuz'da Zak Brown, padok söylentilerine rağmen Daniel Ricciardo'nun mevcut sözleşme uyarınca 2023 Dünya Şampiyonasına McLaren ile yarışacağını açıklamıştı. 24 Ağustos'ta McLaren, Oscar Piastri'nin takıma katıldığını duyurdu. Bu, bir sürücü ile takım arasındaki ortaklığın beklenen zamandan önce sona erdirilebileceğine dair pek çok olaydan yalnızca sonuncusuydu. Bir ilişki bozulduğunda, sahip olunan sözleşmenin tazminatı garanti ettiğini ancak koltuğu garanti etmediğini söylemek gerekiyor.

Benzer pek çok konu incelendiğinde, erken ayrılığın temelinde her zaman iki taraftan birinin performans eksikliği yatıyor. Bazen Formula 1'de, gerçekte hiçbir dayanağı olmayan söylentilerle çıkıyor fakat Perez-Red Bull örneğinde, son haftalarda ortaya çıkan ve giderek artan söylentilerin bir temeli var gibi görünüyor.

Photo by: Ford Performance Sergio Perez, si è messo il casco per difendere il posto in Red Bull: lo consiglia Michael Gallup dei Dallas Cowboys

Singapur, Suzuka ve Losail'de sadece beş puan alabilen Perez, neredeyse gridin en kötü performanslarından birini sergiledi. Oysa Meksikalı sürücü, hem takımlar hem de sürücüler şampiyonluğunu kazanmış bir araçla yarışıyor.

Bir şeyler değişti ve bu Perez için hoş bir durum değil. Katar Grand Prix'sinden sonra konuşan Christian Horner, Red Bull'un Perez'e bu sezon için olmasa bile, mücadelenin daha yakın olması beklenen 2024'te ihtiyaçları olduğunu ve eski formunu bulması gerektiğini söyledi.

Şimdi Perez'in oldukça net bir ültimatomu var; Abu Dabi'de damalı bayrağı görene kadar takımını Formula 1 kariyerinin en zor dönemini geride bıraktığı konusunda ikna etmesi gerekiyor. Horner ve Marko'nun kış aylarını, Perez'in mevcut halini düşünerek veya gelecek yıl için endişe duyarak geçirmek istemesi pek olası değil.

Red Bull ekosisteminde sürücü değişikliği geçmişte Kvyat, Albon ve Gasly'den görüleceği üzere daha kolay işliyor. AlphaTauri'nin sunduğu olanaklar bu tarz durumlarda önemli bir avantaj sağlıyor ve diğer takımlarla müzakerelere girmek zorunda kalmadan kararların zamanında alınmasına olanak tanıyor.

Eğer Perez önümüzdeki beş yarışta performansını arttıramazsa, plan şimdiden net görünüyor: Daniel Ricciardo, Verstappen'in yanına geçecek ve AlphaTauri koltuğuna da Liam Lawson oturacak.

Photo by: Red Bull Content Pool Red Bull RB19: ecco la livrea per il GP degli Stati Uniti

Perez'in bugün Verstappen ile birlikte Red Bull'da olmasının ana nedeni alternatiflerin olmamasıydı ve durum aslında çok da farklı değil. Sürücü programı son yıllarda en iyi şekilde çalışmadı, öyle ki McLaren'dan gönderilen Ricciardo şimdilerde AlphaTauri için yarışıyor.

Avustralyalı sürücünün Hollanda Grand Prix'sinin antrenmanında sakatlanması Perez için taze nefesti çünkü Ricciardo iyi performans gösterseydi, Perez'in yeri daha da sallanabilirdi. Şimdi Avustralyalı pilotun önünde beş yarış olacak ve bu da Perez/Ricciardo kıyası için iyi bir süre olacak.

Yaşananlar Red Bull'un planladığı bir durum değil, aksi takdirde Japonya Grand Prix'si öncesinde -2024'te- AlphaTauri'nin direksiyonunda Tsunoda-Ricciardo kadrosunun yer alacağı doğrulanmazdı. Ancak Suzuka ve Losail arasında Perez'in iyi performans göstermemesi işleri zorlaştırdı.

Perez'in rahata ermesi kolay olmayacak fakat artık hem Red Bull hem de F1'de kalmak için mücadele ediyor.

Photo by: Red Bull Content Pool Daniel Ricciardo, torna alla guida dell'AlphaTauri ad Austin