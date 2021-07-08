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Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull takım patronu Christian Horner, yakında Sergio Perez ile yeni kontrat görüşmelerine başlayacaklarını ve bu görüşmelerin çok da uzun sürmeyeceğini dile getirdi.

Red Bull, Perez'le yeni kontrat görüşmelerinin fazla uzun sürmesini beklemiyor

Sergio Perez, geçen yılın sonunda Racing Point/Aston Martin ile olan kontratının erkenden feshedilmesiyle beraber boşa çıkmıştı.

Red Bull da Alex Albon'un yerine Meksikalı pilotu getirme kararı aldı ve başlangıçta sadece tek yıllık kontrat yapıldı.

Bu yıl şimdiye kadar özellikle tek turda zorlanmasına rağmen Red Bull için 104 puan toplayan ve Imola hariç tüm yarışlardan puanla ayrılan Perez'in kontratı yıl sonunda bitecek.

Red Bull'un Pierre Gasly'i ana takıma getirmesi beklenmiyor ve Yuki Tsunoda'nın da henüz ana takıma çıkacak seviyede olmadığı göz önüne alındığında, gelecek yıl için yapılması en muhtemel şey Perez'i takımda tutmak olabilir.

Taraflar henüz yeni kontrat görüşmelerine başlamadılar ancak Perez'in mevcut performansı göz önüne alındığında, bu görüşmelerin yakında başlaması ve sonuçlanması bekleniyor.

Sky Sports'a konuşan Horner da, yaz arasında Meksikalı sürücü ile yeni anlaşma imzalayacaklarını ima etti.

Horner Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Checo'nun yaptığı işten gerçekten çok memnunuz. Bu yüzden zamanı gelince onunla oturacağız ve konuşacağız."

"Açıkçası şimdiyle ve yaz tatili arasında, aradan çıkarılması gereken birkaç yarış var fakat topladığı puanlardan ve yaptığı işten çok memnunuz."

"Tartışmanın uzun süreceğini sanmıyorum ve bu yüzden oldukça basit olmalı. Yani bu konuşmayı doğru zamanda yapacağız." dedi.

Bu yıl Imola hariç tüm yarışları ilk altıda bitiren Perez, şu anda şampiyonayı takım arkadaşı Verstappen'in 78 puan ardında üçüncü sırada götürüyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Alessio Morgese

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