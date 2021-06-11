Red Bull, Perez’le yeni bir kontrat imzalamak için acele etmiyor

Avusturyalı takım, 2021 sezonunda şampiyonluk mücadelesinde şanslarını artırmak için daha güçlü bir sürücü kadrosuna ihtiyaçları olduğuna karar verdi ve geçtiğimiz senenin sonunda Alex Albon yerine Perez ile anlaştı.

Meksikalı pilot, sezonun başlarında Red Bull aracına alışmakta biraz zorlu çekse de çok büyük bir ilerleme kaydetti ve Azerbaycan Grand Prix’sinde galibiyeti kazandı.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Perez’i gösterdiği gelişmeden dolayı oldukça takdir etti ve özellikle Bakü’deki yarış temposunun epey etkileyici olduğunu vurguladı.

Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on the podium 1 / 1 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Horner, “Burada [Bakü’de] iyi olduğunu biliyorduk ama bu kadar iyi olacağını düşünmemiştik.”

“Hafta sonu boyunca çok hızlıydı ve tempo olarak da çok güçlüydü. Tek hatası, sıralama turlarının üçüncü bölümündeydi.”

“Yarış temposu inanılmazdı. İlk pit stop’u bu kadar uzun sürmeseydi, geç pit stratejisiyle Max’in önüne bile geçebilirdi, hızı o kadar iyiydi.”

“Gerçekten olağanüstüydü. Lewis [Hamilton]’ı savunması ve onu kontrol altında tutması gerçekten harikaydı.”

“Bu galibiyet, özgüveninin artması açısından çok iyi olacak. Şimdiden, pilotlar şampiyonasında üçüncü sıraya yerleşti. Bu yüzden, bence şu an beklentilerin üzerinde bir performans gösteriyor.”

Perez’in cesaret verici formu, Daniel Ricciardo’nun takımdan ayrılmasından beri Red Bull’un en güçlü sürücü kadrosuna sahip olduğunu gösteriyor.

Bu sayede Red Bull’un, 2022 için yeni bir pilot aramasına gerek kalmayacak ancak Horner, Perez'in kontratının uzatılması kesinleşmeden önce biraz daha beklemekten memnun olduklarını belirtti.

“Checo’nun yaptığı işten oldukça mutluyum. 23 yarışın henüz altıncısındayız. Daha çok zamanımız var. Takımla geçirdiği vakitten keyif alıyor. İyi bir iş çıkarıyor ve şu an yaptığı şeyi yapmaya devam etmesi gerekiyor.”

Fakat Horner, Perez’in galibiyetler için mücadele edebiliyor olmasının Red Bull’a büyük bir fayda sağladığının da altını çizdi.

“İki aracın da önlerde olması harika ve bence lider aracımızı kaybettiğimiz günlerde bize büyük bir avantaj sağlayacak.”

“Checo, yarışı kazanmak için orada oluyor ve bizim de tam olarak istediğimiz şey bu. Bu yüzden, onun adına seviniyorum ve takımın da arka planda yaptığı çalışmaların karşılığını alması konusunda mutluyum.”