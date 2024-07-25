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Formula 1 Belçika GP

Red Bull, Perez'in yeri için Ricciardo'yu istiyor, RB için Lawson'ı hazırlıyor!

Sergio Perez'in koltuğu sallantıda ve Christian Horner'ın hedefinde Daniel Ricciardo'yu Milton Keynes'e geri getirmek var.

Giacomo Rauli Kemal Şengül
Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Sergio Perez'in koltuğu sallantıda ve Christian Horner'ın hedefinde Daniel Ricciardo'yu Milton Keynes'e geri getirmek var.

Yaz tatili Red Bull için sezonun en belirleyici anı olacak. Sadece Sergio Perez'in değil, Max Verstappen'in geleceğinin de yakında netleşmesi bekleniyor.

Perez, ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya ve Macaristan sıralama turlarında yaptığı hata kendisine hiç de yardım etmedi. Milton Keynez merkezli Red Bul, Checo'nun yerine kimin geçebileceğine dair çeşitli değerlendirmeler yapıyor..

Helmut Marko, son bir yılda büyük bir gelişim kaydeden Yuki Tsunoda'ya bir şans verme eğiliminde. Fakat Christian Horner, Daniel Ricciardo'ya sıcak bakıyor.

İngiliz takım patronu, Silverstone pistindeki başarılı testin ardından Avustralyalı pilotu RB'ye getirmişti.

Bu yıl Ricciardo gerekli sonuçları almakta zorlanıyor, ancak Horner Avustralyalı pilota inanmaya devam ediyor, öyle ki onu Sergio Perez'in yerine geçecek ana isim olarak onu görüyor.

Horner'ın yolu tercih edilirse, ki Motorsport.com İtalya'ya göre ki bu ihtimal oldukça güçlü bir ihimal, Ricciardo Renault, McLaren ve AlphaTauri/Racing Bulls'da geçirdiği birkaç yılın ardından Milton Keynes'e geri dönecek.

Böyle bir durumda Perez, RB'ye geçirilmeyecek ve koltuksuz kalacak. Bundan ötürü RB, Liam Lawson'ı RB koltuğu için hazırlıyor.

Bu kapsamda Ricciardo ve Tsunoda'nın yanı sıra Lawson, bu ay sonunda Imola'da F1 testi yapacaklar. Ricciardo ve Tsunoda, VCARB01'i sürerken, Lawson'ın AT03'ü sürmesi bekleniyor.

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