Red Bull, Perez'in Verstappen/Ricciardo dönemini tekrarlamasını bekliyor

Daniel Ricciardo, 2014 yılında Red Bull'a katılmış ve 2018 sonunda takımdan ayrılana kadar, 2015 hariç tüm sezonlarda galibiyet almayı başarmıştı. Red Bull, Ricciardo ve Max Verstappen'in birlikte yarıştığı dönemde, her iki sürücüyle de yarış kazanmayı başarıyordu.

Son yıllarda Max Verstappen galibiyet almaya devam etse de, o zamanki takım arkadaşları Pierre Gasly ya da Alex Albon, Red Bull'da yarıştıkları dönemde tek bir zafer dahi alamadılar ve bu süreçte elde ettikleri podyum sayısı sadece ikiydi.

2020 Sakhir GP galibi Perez ise, 10 yıldır F1'de yer alıyor ve her geçen yıl giderek daha iyi performans gösteriyor. Red Bull, Albon'un kötü performansı sonrası geçen yılın sonunda Racing Point tarafından üç yıllık kontratı feshedilen Perez'le anlaştı. Takım bu sayede Ricciardo/Verstappen döneminde olduğu gibi Mercedes pilotlarıyla düzenli olarak savaşabilmeyi umut ediyor.

Bu, son yıllarda Red Bull'un sorun yaşadığı yerlerden bir tanesiydi. Çünkü her ne kadar Red Bull, Verstappen'le iyi sonuçlar almayı başarsa da, iki pilotuyla da iyi bir iş yapan Mercedes'i stratejik anlamda mağlup edemiyordu.

Takım patronu Horner, Perez'in bu yıl sadece 1.5 günlük sezon öncesi testine sahip olmasından ötürü hemen Verstappen'le aynı performansı göstermesinin zor olduğunu kabul etse de, iyi bir performans ortaya koyacağından emin olduğunu dile getirdi.

Horner, bu hafta Autosport dergisi için yaptığı özel bir röportajda "Sadece 1.5 günlük bir testle beraber tempo yakalaması zor olacak."

"Ancak çok fazla deneyimi var. Ondan, Daniel Ricciardo ve Max ile üç sezon boyunca sahip olduğumuza benzer şekilde, Max'e yakın olmasını ve ona meydan okuyabilmesini bekliyoruz."

"Umarım Sergio, tutarlı bir şekilde Mercedes'e yakın olabilecek ve takım için önemli bir rol oynayabilecek ikinci bir aracımız olmasını sağlayabilir." dedi.

Perez, Red Bull macerasına henüz yeni başlarken, Verstappen zaten Milton Keynes merkezli ekiple beşinci yılını geride bıraktı.

Horner, 10 kez yarış galibinin kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu söyledi.

Horner, "Max'in harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Son birkaç yılda muazzam şekilde olgunlaştı. Bence son birkaç yılda araçtan çıkardığı şey gerçekten etkileyiciydi."

"Mercedes kadar iyi olmayan ve son iki yılda Honda güç ünitesi ile ile beş yarış kazanan bir aracın içerisinde, harika bir iş çıkardığını düşünüyorum."

"Şimdi takım olarak bunu 23 yarışlık bir sezonda daha tutarlı şekilde yapabileceğimizden emin olmamız gerekiyor." dedi.