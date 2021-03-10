Red Bull, Perez'in takıma getirdiği bilgilerden memnun

Red Bull'un 2021 Formula 1 sezonu öncesinde anlaştığı Meksikalı pilot Sergio Perez, 2014'ten bu yana hep Mercedes motorlu araçlar kullandı.

Helmut Marko, Perez'in takım için "ideal" isim olduğunu ve ekibe önemli bilgiler getirdiğini söyledi.

Servus TV'ye konuşan Marko, "Sergio takıma mükemmel şekilde uyuyor. Eski aracı iki gün boyunca Silverstone'da sürdü ayrıca kısa bir süreliğine yeni aracı da kulandı. Simülatörde bolca vakit geçirdi."

"Ayrıca Mercedes motorunun sürülebilirliği ve hassaslığı hakkında bizim için ilginç olan bazı bilgiler getirdi. Ek olarak lastik tarafında, özellikle Türkiye'deki ıslak yarıştan sonra bizim için ilginç olabilecek bazı detaylar verdi. Orada Racing Point aniden pole pozisyonunu almıştı. Lastik basıncı ve benzeri şeylerde nasıl hareket edildiği konusundaki bilgilerden bahsediyoruz. Yani teorik şeyler değil ancak gördüğünüz üzere önemli anlarda fark yaratan şeyler var."

"Bizim için en önemli şey onun deneyimi ve lastik kullanımı. Çok hızlı sürebiliyor ve bunu yaparken lastiklerini çok iyi koruyor. Bence genç Max ile birlikte bu yılın en güçlü sürücü kadrolarından birisi olacak." dedi.

Yeni sezonda Formula 1'de 145 milyon dolarlık bütçe sınırı olacak ve takımlar, buna uyum sağlayabilmek adına çalışmalara başladılar.

Marko, bütçe sınırına uyarken, iyi bir araç ortaya koyduklarından emin olmaya çalıştıklarına dikkat çekti.

"İşin mali yönünden bahsedecek olursak, yıllık 145 milyon dolarlık bir bütçe sınırımız var."

"Çalışan sayısını azaltmamız gerekecek. Ancak bu, hem 2021'de hem de 2022'de harika bir araç üretebileceğimiz şekilde olacak."

"Bu inanılmaz derecede zor bir görev. "