Red Bull, Perez'in pit stopundaki hatayı araştırıyor

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Red Bull, bu yıl pit stop şampiyonu olmayı başardı ve bir kez daha pit stoplarda en başarılı takım oldu. Fakat bu, her şeyin sorunsuz geçtiği anlamına gelmiyor.

Avusturyalı ekip, son yarışta Perez'in lastiklerini değiştirirken hata yaptı ve bundan ötürü de Perez, önemli saniyeler kaybetti.

Yarışın son bölümünde Lewis Hamilton'dan hızlı olduğu göz önüne alındığında, bu pit stop hatası kendisine pahalıya patlamış oldu.

Red Bull Racing şimdi son iki yarışta yaşanan sorunların tekrarlanmamasını sağlamak için tüm koşulları araştırıyor.

Horner, "Bence pit stoptaki sorun olmasaydı, Perez Lewis'in önünde olacaktı."

"Bunun sebebini bulmamız gerek. Görünüşe göre tekerlek somunu sıkıştı ve mekanikerin tekerleği çıkarmasını engelledi."

"Fakat sonra Sergio harika bir geri dönüş yaptı."

"Çok hızlıydı fakat Lewis'i geçmeye yetmedi." dedi.

Red Bull son yarışlarda birkaç kez pit stop sorunu yaşamıştı.