Red Bull, Perez'in Miami'de neredeyse yarış dışı kalmasına neden olan sorunu açıkladı

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Perez, yarışın başlarında Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın hemen arkasındaydı ve üçüncülüğü almak üzere gibiydi fakat motoru güç kaybetti.

Problemin nedeninin, bazı sistemlerin otomatik olarak kapanmasına sebep olan bir sensör hatası olduğu anlaşıldı ve takımın mühendislerinin, Perez'in yola devam etmesi için araçta yeniden programlama yapmaları gerekti.

Perez, güç kaybına rağmen Sainz'ın arkasında kalabildi ve dördüncü oldu.

Fakat yarıştan sonra takım patronu Christian Horner, sensör problemi yüzünden Meksikalı pilotun yarışı bitirip bitiremeyeceğini sorguladıklarını söyledi.

Horner, "Yarış dışı kalmaya çok yaklaştı."

"Sorunu belirlemek için sensörleri değiştirmemiz gerekti. Bu, sorunun bir daha yaşanmayacağından emin olmak ve anlamak için HRC [Honda] ile çalışacağımız bir şey." dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal Photo by: Red Bull Content Pool

Horner, sensör probleminin içten yanmalı motorda olduğunu ve Perez'e çok fazla zaman kaybettirdiğini söyledi.

Özellikle yüksek hızını etkileyen sorun, son turlara Sainz'a atak yapması için gereken düzlük sonundaki avantajı elde edememesini sağladı.

Horner, "Silindirlerden birinde sensör problemi yaşadı."

"Çocuklar sensörleri değiştirmeyi başardı ama muhtemelen 20 kw güç kaybetti."

"Yeni lastik avantajıyla bile, aracın düzlüklerdeki normal kapasitesinden 0.5 saniye daha yavaştı. Bu olmasaydı ikinci bile olabilirdik." dedi.

Perez'in sensör problemi, Red Bull'un bu yıl yaşadığı dayanıklılık sorunlarının sonuncusu. Horner, takımın bu açıdan çok fazla endişeli olmadığını söyledi.

Horner, "Aracın kırılgan olduğunu düşünmüyorum. Sadece normalde sezon öncesi testlerinde görülmesi gereken uyuz şeyler oldu ve bunlar sezon başladığında kendini gösterdi."

"Bunlar sinir bozucu fakat HRC [Honda] ile çalışıyoruz ve bize destek sağlıyorlar. Bu nedenle çözeceğimizi düşünüyorum." dedi.