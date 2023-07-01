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Red Bull: "Perez'in koltuğu risk altında değil"

Red Bull, Sergio Perez'in son dönemde yaşadığı zorlukların ardından koltuğunun tehlikede olduğunu yalanladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme after the Sprint race

Avusturya GP sıralama turları, Sergio Perez için kabus gibi geçti çünkü Q2'de üç kez pist dışına çıktı ve tur zamanının silinmesine sebep oldu. Sonu olarak da arka arkaya dördüncü kez Q3'ü kaçırdı.

Son dönemde Daniel Ricciardo'nun adı Red Bull ile anılıyor ve yakında RB19 ile piste çıkıp, Silverstone lastik testi yapacak olması, Avusturyalı ekibe Ricciardo/Perez'i kıyaslama fırsatı verecek.

Ricciardo'nun Perez'in yerini alma ihtimali, geçen hafta Helmut Marko'nun Avusturya basınına verdiği demeçle daha da güçlendi.

Marko, testin Ricciardo'nun "gerçekten nerede olduğunu" değerlendirmek için kullanılacağını açıkça belirtti.

Ancak Red Bull takım patronu Christian Horner, Perez'in koltuğunu kaybetme riskini şimdilik reddetti.

Ricciardo için gelecek yıl Red Bull'da boş bir koltuk olması ihtimali üzerine Horner, "Hayır, Checo'nun yeri net."

"Tüm takım onun tamamen arkasında. Bu yüzden Checo'nun yerini doldurmakla ilgili herhangi bir konuşma söz konusu olamaz." dedi.

Fakat Horner, Red Bull Ring sıralama turlarından sonra Perez'in ikinci bölümde gereksiz riskler almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Horner, "Üzerindeki en büyük baskı kendisinden geliyor. Burada hızlıydı ve birinci antrenmanda da tam olarak mücadelenin içerisindeydi. Kaydettiği tur zamanları Max'e 0.1 saniye kardı."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sinir bozucu olan da bu. Hayal kırıklığı yaratan şey bu. Bence bu üzüntü verici çünkü bu onun için gerçekten bir şeylerin kıvılcımı olabilirdi."

"Bizim için hayal kırıklığı yaratan şey, şu anda Checo'nun pozisyonunu kaybetmesiyle birlikte bir Red Bull'a karşı, daha yakın olan iki Ferrari olması." dedi.

Ricciardo'nun Silverstone'de piste çıkacak olması, şu ana kadar performans olarak geride kalan Nyck de Vries üzerindeki baskıyı da artırdı.

Marko, de Vries'in sezonu tamamlayabilmesi için performansını yükseltmesi gerektiği yönünde pek çok şey söylese de, Horner durumun o kadar da aşırı olmadığını söylüyor.

"Şu anda Nyck de Vries'ın yerini doldurma planımız yok. Bu çocuklara biraz zaman vermelisiniz."

"Elbette bir genç programımız var ve garajda Daniel de var."

"Silverstone yarışından sonra Red Bull aracını test edecek. Bu yüzden nerede olduğunu, kendine güveninin nasıl olduğunu ve ne yaptığını görmek harika olacak."

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