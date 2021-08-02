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Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Red Bull, Perez'in güç ünitesini değiştirmek zorunda kalmaktan korkuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Red Bull, Sergio Perez'in Formula 1 Macaristan Grand Prix'sinin ilk virajında aldığı darbenin ardından yeni bir motora geçmek zorunda kalmasından endişe duyuyor.

Red Bull, Perez'in güç ünitesini değiştirmek zorunda kalmaktan korkuyor

Perez, Hungaroring'de gerçekleştirilen yarışın ilk virajında Valtteri Bottas'ın kontrolünü kaybedip kendisine çarpmasıyla beraber yarış dışı kalmıştı.

Temasta aracın sağ tarafında büyük hasar oluştu ve Meksikalı pilot, ilk başta yola devam etse de turun ilerleyen kısmında yarışı bıraktı.

Red Bull patronu Christian Horner, yarışın ardından verdiği demeçte Perez'in aldığı darbe nedeniyle yarışı bıraktığını ve ilk incelemede güç ünitesinde onarılamayacak seviyede bir hasar gördüklerini belirtti.

Horner, "Bütün sıvıyı hemen kaybetti. Durumu daha ayrıntılı olarak incelememiz gerekecek fakat ilk bilgiler artık kullanılamayacağı yönünde." dedi.

Perez'in motorunun bir daha kullanılamayacağı onaylanırsa, Belçika Grand Prix'sinde bu yılki üçüncü ve son güç ünitesine geçmek zorunda kalacak.

Red Bull, pazar günkü yarıştan önce Max Verstappen'in güç ünitesinde Britanya GP'deki kazadan kaynaklanan bir çatlak bulmuştu ve bu yüzden, bu yılki üçüncü üniteye geçmek zorunda kalmıştı. Perez'in de yeni üniteye geçmesi, yılın ilerleyen kısmında çifte ceza almalarının gerekeceği anlamına gelebilir.

Motorsport.com'a konuşan Horner, her iki sürücünün de yılı bir başka motora ihtiyaç duymadan bitirebileceği konusunda umudu olup olmadığı sorusuna, "Korkarım ki çok az."

"Bu Honda için son derece sinir bozucu çünkü yaşanan şey dayanıklılık sorunlarından değil, bizim neden olmadığımız kazalardan kaynaklanıyor. Bu nedenle bizim şasi tarafında çektiğimiz kadar, onlar da bunun acısını hissediyorlar." dedi.

Horner, Red Bull için her şeyi tepetaklak eden bu ilk viraj kazasının kendileri için acı verici olduğunu fakat Bottas'ın iki Red Bull'a çarparak Mercedes'e iyilik ettiğini söyledi.

Horner, "Orada yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. Yarışın doğası bu öyle değil mi? Valtteri'nin kötü bir başlangıç ​​yaptığını gördünüz, sonrasında frenleme noktasını açıkça yanlış belirledi ve iki aracımıza da çarparak Mercedes için harika bir iş çıkardı."

"Büyük miktarda hasar oluştu. Sergio için yeni bir motora mâl oldu ve Max'in yarışını da o noktada büyük ölçüde bitirdi." dedi.

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