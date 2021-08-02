Red Bull, Perez'in güç ünitesini değiştirmek zorunda kalmaktan korkuyor

Red Bull, pazar günkü yarıştan önce Max Verstappen'in güç ünitesinde Britanya GP'deki kazadan kaynaklanan bir çatlak bulmuştu ve bu yüzden, bu yılki üçüncü üniteye geçmek zorunda kalmıştı. Perez'in de yeni üniteye geçmesi, yılın ilerleyen kısmında çifte ceza almalarının gerekeceği anlamına gelebilir.

Perez'in motorunun bir daha kullanılamayacağı onaylanırsa, Belçika Grand Prix'sinde bu yılki üçüncü ve son güç ünitesine geçmek zorunda kalacak.

Motorsport.com'a konuşan Horner, her iki sürücünün de yılı bir başka motora ihtiyaç duymadan bitirebileceği konusunda umudu olup olmadığı sorusuna, "Korkarım ki çok az."

"Bu Honda için son derece sinir bozucu çünkü yaşanan şey dayanıklılık sorunlarından değil, bizim neden olmadığımız kazalardan kaynaklanıyor. Bu nedenle bizim şasi tarafında çektiğimiz kadar, onlar da bunun acısını hissediyorlar." dedi.

Horner, Red Bull için her şeyi tepetaklak eden bu ilk viraj kazasının kendileri için acı verici olduğunu fakat Bottas'ın iki Red Bull'a çarparak Mercedes'e iyilik ettiğini söyledi.

Horner, "Orada yapabileceğimiz bir şey olduğunu sanmıyorum. Yarışın doğası bu öyle değil mi? Valtteri'nin kötü bir başlangıç ​​yaptığını gördünüz, sonrasında frenleme noktasını açıkça yanlış belirledi ve iki aracımıza da çarparak Mercedes için harika bir iş çıkardı."

"Büyük miktarda hasar oluştu. Sergio için yeni bir motora mâl oldu ve Max'in yarışını da o noktada büyük ölçüde bitirdi." dedi.