Red Bull, Perez'in güç ünitesini değiştirdi!
Red Bull, sıralama turları öncesi Sergio Perez'in güç ünitesini değiştirdi. Eski üniteye geçildiği için ceza yok.
Üçüncü antrenman seansının son dakikalarında bir güç ünitesi sorunu yaşayan ve seansı erkenden kapatan Perez, bu nedenle pistin en hızlı olduğu dakikalardan faydalanamamıştı.
Henüz seans bitmeden çalışmalara başlayan takım, Perez'in aracının motor kapağını ve tabanını tamamen sökmek zorunda kaldı.
Sıralama seansından kısa süre önce gelen bir bilgi, Perez'in aracında bir yağ sızıntısı yaşandığını ve bu nedenle takımın güç ünitesi değişikliğine gittiğini doğruladı.
Perez için iyi haber takımın eski bir güç ünitesine geçiyor olması, dolayısıyla Meksikalı pilot herhangi bir grid cezası almayacak.
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