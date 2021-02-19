Red Bull, Perez'in gelişi sonrası ilk Meksikalı sponsorunu açıkladı

Red Bull, Meksika'da son derece popüler bir isim olan Sergio Perez'le 2021 Formula 1 sezonu için sözleşme imzalamıştı.

Perez'in gelişi Meksika'da büyük yankı uyandırdı ve bunun ticari anlamda Avusturyalı enerji içecek şirketi için faydalı olacağı biliniyordu.

Şimdi Red Bull, Meksikalı INTERprotección firması ile sezon sonuna kadar devam edecek olan bir yıllık sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

INTERprotección, 1978'de kuruldu ve şu anda hem Meksika hem de Latin Amerika'nın en büyük sigorta şirketlerinden bir tanesi.

Şirket, daha önce 2018 Amerika, Meksika ve Brezilya GP'de Red Bull ile birlikte çalışmıştı. Bu açıdan takıma yabancı değiller.

Anlaşma kapsamında şirket logoları, RB16B'nin üzerinde yer alacak.

Takım Patronu Christian Horner, “INTERprotección'u Red Bull Racing ailesine geri döndürdüğümüz için mutluyuz. Birkaç yıl önce, ilk Meksikalı partnerimiz oldular ve büyüleyici bir sezon olacağa benzeyen 2021 sezonunda, bizimle beraber olmalarından ötürü gururluyuz."

"Latin Amerika'da her zaman güçlü bir takipçi kitlesine sahip olduk ve ekibimize Checo'nun da eklenmesiyle beraber tabii ki Meksika'da her zamankinden daha fazla desteğe sahibiz."

"Ekipte INTERprotección gibi bir markaya sahip olmak bizim için heyecan verici olacak." dedi.