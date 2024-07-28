Red Bull, Perez'in geleceğini tartışmak üzere pazartesi günü toplanacak

Dünya şampiyonu takım, yaz başında yeni bir sözleşme imzaladığı Sergio Perez'le yollarını ayırıp ayırmayacağını tartışıyor.

Perez'in kontratında, eğer sezon arasına Verstappen'in 100 puandan fazla girmesi halinde serbest kalabileceği yönünde bir performans maddesi var.

Red Bull şimdi bunu kullanıp kullanmayacağını tartışıyor ve eğer Meksikalı sürücü ile yollarını ayırma kararı alırsa, Daniel Ricciardo, Liam Lawson ve Yuki Tsunoda'dan birisi yaz arasında Red Bull'a katılacak.

Ricciardo da şu anda ciddi bir baskı altında çünkü RB, Lawson'ı ana takıma kalmayı düşünüyor ve -Ricciardo-bir yandan buradaki koltuğu, diğer yandan Red Bull koltuğu için çekişiyor.

Perez'in Verstappen ve Charles Leclerc'in ardında üçüncü olduğu sıralama turlarının ardından Red Bull'un kendi TV kanalı ServusTV'ye konuşan Marko şunları söyledi “Sergio takımlar şampiyonası için her iki aracın da McLaren'in önünde olması gerektiğini biliyor."

"Son birkaç yarışta durum böyle olmadı.”

Perez'in Spa hafta sonu için hedefinin ne olduğu sorulduğunda Marko şu yanıtı verdi: “Hedefimiz hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasını kazanmak. Bunu başarmanın en iyi yolunu Pazartesi günü tartışacağız.”

Sıralama sonrası verdiği bir başka röportajda ise Marko şunlar ekledi: “Sergio'yu burada görmek harika, gerçekten kendini geliştirdi."