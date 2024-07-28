Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Red Bull, Perez'in geleceğini tartışmak üzere pazartesi günü toplanacak

Motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya göre Red Bull, 2024 Formula 1 Belçika Grand Prix'sinden hemen sonra Sergio Perez'in takımdaki geleceğini tartışacak.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Dünya şampiyonu takım, yaz başında yeni bir sözleşme imzaladığı Sergio Perez'le yollarını ayırıp ayırmayacağını tartışıyor.

Perez'in kontratında, eğer sezon arasına Verstappen'in 100 puandan fazla girmesi halinde serbest kalabileceği yönünde bir performans maddesi var.

Red Bull şimdi bunu kullanıp kullanmayacağını tartışıyor ve eğer Meksikalı sürücü ile yollarını ayırma kararı alırsa, Daniel Ricciardo, Liam Lawson ve Yuki Tsunoda'dan birisi yaz arasında Red Bull'a katılacak.

Ricciardo da şu anda ciddi bir baskı altında çünkü RB, Lawson'ı ana takıma kalmayı düşünüyor ve -Ricciardo-bir yandan buradaki koltuğu, diğer yandan Red Bull koltuğu için çekişiyor.

Perez'in Verstappen ve Charles Leclerc'in ardında üçüncü olduğu sıralama turlarının ardından Red Bull'un kendi TV kanalı ServusTV'ye konuşan Marko şunları söyledi “Sergio takımlar şampiyonası için her iki aracın da McLaren'in önünde olması gerektiğini biliyor."

"Son birkaç yarışta durum böyle olmadı.”

Perez'in Spa hafta sonu için hedefinin ne olduğu sorulduğunda Marko şu yanıtı verdi: “Hedefimiz hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasını kazanmak. Bunu başarmanın en iyi yolunu Pazartesi günü tartışacağız.”

Sıralama sonrası verdiği bir başka röportajda ise Marko şunlar ekledi: “Sergio'yu burada görmek harika, gerçekten kendini geliştirdi."

Helmut Marko, Red Bull Racing

Helmut Marko, Red Bull Racing

Fotoğraf: Erik Junius

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Norris: "Verstappen bu hafta sonu en hızlısı, insanlar Red Bull'u yabana atıyor"
Sonraki haber "Sainz, 'özel madde ile' Williams ile anlaştı" iddiası!

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"
Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"

Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"

Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Strateji doğru yapılsaydı, Russell benim yarışıma dahil olmazdı"
Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Formula 1
Belçika GP
Leclerc: "Mutlu değilim çünkü önümüzde Red Bull değil, Mercedes var"

Son Haberler

Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?

Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?

F1 Formula 1
Belçika GP
Spa'nın ardından Perez'in koltuğu tehlikede mi?
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"

F1 Formula 1
Belçika GP
Hamilton: "Russell diskalifiye edildiği için üzgünüm"
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"

F1 Formula 1
Belçika GP
Wolff: "Russell'dan özür dilemeliyiz"
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

F1 Formula 1
Belçika GP
Verstappen: "İlk sıradan başlasaydık galibiyet için çekişirdik"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye