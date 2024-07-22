Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Red Bull, Perez'in geleceğini Spa sonrası İngiltere'de görüşecek

Sergio Perez'in kaderi Spa'dan sonraki hafta belli olacak gibi görünüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Bu yıl beklentilerin altında kalan Sergio Perez, geçen hafta sonu Macaristan'daki sıralama turlarında kaza yaptı ve yarışa gerilerden başladı.

Sonunda yedinci sırada finiş görse de Perez, şampiyonada bir kez daha değerli puanlar kaybetmelerine neden oldu.

Meksikalı sürücünün pazar günkü performansı umut verici olsa da, Red Bull genel tabloya bakmayı düşünüyor ve Spa'dan sonra yönetimin bir araya gelerek bu konudaki nihai kararını vermesi bekleniyor.

Perez'le yola devam etmeme kararı alınması halinde koltuk için öne çıkan aday sayısı üç. Bu isimler Liam Lawson, Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, pazar günkü yarışın ardından Perez'le ilgili şöyle dedi: "Bu yarışta çok iyiydi. Ondan beklediğimiz de buydu."

"Strateji iyi çalıştı ve Sergio da iyi bir yarış çıkardı."

"Fakat yaklaşımımıza sadık kalıyoruz, Spa'dan sonra pazartesi günü İngiltere'ye uçacağım ve Horner ile prosedürleri tartışacağım."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc: "Ferrari sorunları biliyor fakat çözümlere sahip değil"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Ezel Tan
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

Formula 1
Macaristan GP
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış
Norris: "İlk kez bu hafta sonu 'en hızlı araca sahibiz' derken içim rahat"

Norris: "İlk kez bu hafta sonu 'en hızlı araca sahibiz' derken içim rahat"

Formula 1
Macaristan GP
Norris: "İlk kez bu hafta sonu 'en hızlı araca sahibiz' derken içim rahat"
Alpine, adım adım Mercedes motoru kullanmaya yaklaşıyor

Alpine, adım adım Mercedes motoru kullanmaya yaklaşıyor

Formula 1
Macaristan GP
Alpine, adım adım Mercedes motoru kullanmaya yaklaşıyor

Son Haberler

Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"

Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Horner: "Lambiase, 'çocukça' derken Verstappen'i kastetmiyordu"
Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"

Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Rosberg: "McLaren, sürücülerini yönetmeyi öğrenmeli"
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış

F1 Formula 1
Macaristan GP
Hamilton, yarışın ilk bölümünde zorlamadan Verstappen'e yaklaşmasına şaşırmış
Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

MGP MotoGP
Honda'nın eski yıldızı Pedrosa, MotoGP'deki son yıllarında kronik yorgunlukla baş ettiğini açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye