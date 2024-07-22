Red Bull, Perez'in geleceğini Spa sonrası İngiltere'de görüşecek

Bu yıl beklentilerin altında kalan Sergio Perez, geçen hafta sonu Macaristan'daki sıralama turlarında kaza yaptı ve yarışa gerilerden başladı.

Sonunda yedinci sırada finiş görse de Perez, şampiyonada bir kez daha değerli puanlar kaybetmelerine neden oldu.

Meksikalı sürücünün pazar günkü performansı umut verici olsa da, Red Bull genel tabloya bakmayı düşünüyor ve Spa'dan sonra yönetimin bir araya gelerek bu konudaki nihai kararını vermesi bekleniyor.

Perez'le yola devam etmeme kararı alınması halinde koltuk için öne çıkan aday sayısı üç. Bu isimler Liam Lawson, Daniel Ricciardo ve Yuki Tsunoda.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko, pazar günkü yarışın ardından Perez'le ilgili şöyle dedi: "Bu yarışta çok iyiydi. Ondan beklediğimiz de buydu."

"Strateji iyi çalıştı ve Sergio da iyi bir yarış çıkardı."

"Fakat yaklaşımımıza sadık kalıyoruz, Spa'dan sonra pazartesi günü İngiltere'ye uçacağım ve Horner ile prosedürleri tartışacağım."