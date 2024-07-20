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Formula 1 Macaristan GP

Red Bull, Perez'in geleceğine yaz arasında karar vereceğini doğruladı

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in geleceğinin sonraki iki yarışa bağlı olduğunu doğruladı.

Ezel Tan
Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez için kritik bir dönem olduğu biliniyor çünkü son dönemde iyi performans sergileyemiyor ve Red Bull şampiyonada kritik puanlar kaybediyor.

Perez'in 2026 sonuna kadar anlaşması olsa da, performansını yükseltmediği takdirde koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Perez'in kontratındaki fesih maddeleri hakkında ORF'ye konuşan Marko şöyle dedi: "Performans maddelerinin çeşitli biçimleri vardır. Nihayetinde sözleşmenin nasıl olduğunun bir önemi yok. Sadece performans sunmanız gerekir."

"Sonraki iki yarışa göz atacağız ve ardından yaz tatilinden sonra nasıl devam edeceğimize birlikte oturup karar vereceğiz."

"Her şey performansa bağlı. Takımları şampiyonası tüm çalışanlar için çok ama çok önemli çünkü primler şampiyona sonucuna göre ödeniyor."

"Bu da demek oluyor ki sürücüler şampiyonasını kazanıp, takımlar şampiyonasını kazanamazsak çalışanlar bundan hiçbir şey elde edemeyecek."

Ricciardo, Tsunoda ve Lawson arasında kimin "1 numara" olduğu sorusuna Marko, "Bu güzel bir soru. Cevabım da güzel; Her şey mümkün!"

Marko, "2025 için sürücü yetiştirmek mi önemli yoksa 2024 Şampiyonluğu mu" sorusuna, " İkisine de bakıyoruz ve bu gayet mümkün." cevabını verdi.

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