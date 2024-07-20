Red Bull, Perez'in geleceğine yaz arasında karar vereceğini doğruladı
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in geleceğinin sonraki iki yarışa bağlı olduğunu doğruladı.
Sergio Perez için kritik bir dönem olduğu biliniyor çünkü son dönemde iyi performans sergileyemiyor ve Red Bull şampiyonada kritik puanlar kaybediyor.
Perez'in 2026 sonuna kadar anlaşması olsa da, performansını yükseltmediği takdirde koltuğunu kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Perez'in kontratındaki fesih maddeleri hakkında ORF'ye konuşan Marko şöyle dedi: "Performans maddelerinin çeşitli biçimleri vardır. Nihayetinde sözleşmenin nasıl olduğunun bir önemi yok. Sadece performans sunmanız gerekir."
"Sonraki iki yarışa göz atacağız ve ardından yaz tatilinden sonra nasıl devam edeceğimize birlikte oturup karar vereceğiz."
"Her şey performansa bağlı. Takımları şampiyonası tüm çalışanlar için çok ama çok önemli çünkü primler şampiyona sonucuna göre ödeniyor."
"Bu da demek oluyor ki sürücüler şampiyonasını kazanıp, takımlar şampiyonasını kazanamazsak çalışanlar bundan hiçbir şey elde edemeyecek."
Ricciardo, Tsunoda ve Lawson arasında kimin "1 numara" olduğu sorusuna Marko, "Bu güzel bir soru. Cevabım da güzel; Her şey mümkün!"
Marko, "2025 için sürücü yetiştirmek mi önemli yoksa 2024 Şampiyonluğu mu" sorusuna, " İkisine de bakıyoruz ve bu gayet mümkün." cevabını verdi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ricciardo: "Macaristan ve Belçika, kariyerimin en önemli iki yarışı olacak"
Leclerc: "Aracın performansı bu kadar"
Marko: "Perez'in geleceğine Spa'dan sonra karar vereceğiz, Lawson iyi bir aday"
Letonya Rallisi: Rovanpera son güne 42 saniye farkla lider giriyor!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar