Red Bull: "Perez'in F1'deki koltuğunu korumak için ikinciliğe ihtiyacı yok"

Perez, 2023 boyunca Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak kendi payına düşen zorluklarla karşı karşıya kaldı ve Azerbaycan Grand Prix'sinden bu yana baskın RB19 ile yarış kazanamadı.

Yaşadığı zorluklar zaman zaman Red Bull'un 2024 için olan sözleşmesini feshetmenin ve yerine yeni birini koymanın bir yolunu bulmaya çalıştıklarına dair söylentilere yol açtı.

Red Bull'un bu konudaki kararını, Perez'in F1 şampiyonluğunu Verstappen'in ardından ikinci sırada bitirip bitirmemesine göre belirleneceği yönündeki iddialar; bu cephedeki spekülasyonları daha da alevlendirdi.

Ancak Horner, durumun böyle olmadığı konusunda ısrar ediyor ve Red Bull'un Perez'in yarışı ikinci bitirmesinden başka bir şey istemediğini, ancak ne olursa olsun gelecek yıl için koltuğunun garanti olduğunu söylüyor.

Horner, Perez'in geleceğinin yarışı ikinci bitirmeye bağlı olup olmadığı sorulduğunda, "Böyle bir ön görev yok." diyor ve ekliyor: "Hiçbir zaman şampiyonayı birinci ve ikinci bitirmedik."

"Mark [Webber] ve Sebastian [Vettel] ile birkaç kez birinci ve üçüncü olduk ve geçen yıl Max ve Checo ile bitirdik. Bu yüzden bu araçla, geçirdiğimiz böyle bir sezonda, birinci ve ikinci bitirebilseydik tabii ki harika olurdu. Ancak Checo'da ikinci bitirmeniz gerektiği, aksi takdirde gelecek yıl koltuğuna başkasının geçeceği gibi bir ön görev yok. Bu hiç tartışılmadı."

Horner, Red Bull'un her şeyden çok görmek istediği şeyin; Perez'in sezonun ilk bölümünde Verstappen'le galibiyet mücadelesi verirken gösterdiği form olduğunu belirtti.

"Checo'yu tanıyoruz. Checo'nun yılın ilk bölümündeki Bahreyn performansına bakarsanız, Max ile çok ama çok iyiydi."

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, in Parc Ferme after the Sprint race