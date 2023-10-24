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Red Bull: "Perez'in F1'deki koltuğunu korumak için ikinciliğe ihtiyacı yok"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'in 2024'te koltuğunu korumak için bu yıl Formula 1 sürücüler şampiyonasını ikinci sırada bitirmesine gerek olmadığı konusunda kararlı.

Editör Müşra Demir
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Sergio Perez, Red Bull Racing

Perez, 2023 boyunca Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak kendi payına düşen zorluklarla karşı karşıya kaldı ve Azerbaycan Grand Prix'sinden bu yana baskın RB19 ile yarış kazanamadı.

Yaşadığı zorluklar zaman zaman Red Bull'un 2024 için olan sözleşmesini feshetmenin ve yerine yeni birini koymanın bir yolunu bulmaya çalıştıklarına dair söylentilere yol açtı.

Red Bull'un bu konudaki kararını, Perez'in F1 şampiyonluğunu Verstappen'in ardından ikinci sırada bitirip bitirmemesine göre belirleneceği yönündeki iddialar; bu cephedeki spekülasyonları daha da alevlendirdi.

Ancak Horner, durumun böyle olmadığı konusunda ısrar ediyor ve Red Bull'un Perez'in yarışı ikinci bitirmesinden başka bir şey istemediğini, ancak ne olursa olsun gelecek yıl için koltuğunun garanti olduğunu söylüyor.

Horner, Perez'in geleceğinin yarışı ikinci bitirmeye bağlı olup olmadığı sorulduğunda, "Böyle bir ön görev yok." diyor ve ekliyor: "Hiçbir zaman şampiyonayı birinci ve ikinci bitirmedik."

"Mark [Webber] ve Sebastian [Vettel] ile birkaç kez birinci ve üçüncü olduk ve geçen yıl Max ve Checo ile bitirdik. Bu yüzden bu araçla, geçirdiğimiz böyle bir sezonda, birinci ve ikinci bitirebilseydik tabii ki harika olurdu. Ancak Checo'da ikinci bitirmeniz gerektiği, aksi takdirde gelecek yıl koltuğuna başkasının geçeceği gibi bir ön görev yok. Bu hiç tartışılmadı."

Horner, Red Bull'un her şeyden çok görmek istediği şeyin;  Perez'in sezonun ilk bölümünde Verstappen'le galibiyet mücadelesi verirken gösterdiği form olduğunu belirtti.

"Checo'yu tanıyoruz. Checo'nun yılın ilk bölümündeki  Bahreyn performansına bakarsanız, Max ile çok ama çok iyiydi."

Sergio Perez, Red Bull Racing, in Parc Ferme after the Sprint race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing, in Parc Ferme after the Sprint race

"Suudi Arabistan'daki yarış, ikisi arasında geçen harika bir yarıştı. Azerbaycan'da sprint yarışını ve grand prix'yi kazandı. Bunlar onun yapabileceğini bildiğimiz türden performanslar. Bence bu onu tekrar o mental çerçeveye sokmak ve ondan en iyi şekilde yararlanarak bu performans seviyelerine geri dönmekle ilgili."

Horner, Perez'in 2024'e kadar Red Bull'da kalacağına dair hiçbir şüphe olmadığını söylese de, bundan daha sonrası için de oldukça rahat olduğunu belirtiyor.

Horner, 2025 için, "Kesinlikle seçeneklerimiz kısıtlı değil. Tabii ki, buna bakmak ve değerlendirmek için çok zamanımız var, ancak işin içinde çok fazla faktör var." diyor.

Ancak Red Bull'un aynı araçta Verstappen'e karşı mücadele edecek birini bulmakta zorlandığına dair herhangi bir endişeleri olup olmadığı sorulduğunda Horner, bunun bir sorun olmayacağı konusunda net olduğunu söyledi.

"Max'i geçmek için onu bir şekilde yenmeniz gerekiyor. Sanırım 2025'te Red Bull Racing pilotu arayışımız, kesinlikle seçenek sıkıntısı çekmiyor."

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