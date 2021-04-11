Red Bull, Perez'in aracındaki sorunu buldu

Sergio Perez, Bahreyn'de gerçekleştirilen yarışın formasyon turunda, motorun aniden kapanması nedeniyle aracını kenara çekmek zorunda kalmıştı.

Meksikalı pilot, sonrasında direksiyonu çıkarıp yerine taktı ve güç ünitesini tekrar başlatarak, yarışa geri döndü.

Yarışa pit yolundan başlayan Perez, damalı bayrağı beşinci sırada gördü ve takımı adına oldukça değerli puanlar kazandı.

Yarışın ardından Perez'in aracı kontrol edildi ve Christian Horner, Talking Bull podcastinde sorunu buldukları dile getirdi.

Horner, “Sorun, elektriksel bir problemdi. Sanırım tam olarak neyle bağlantılı olduğunu anlamaya başladık."

"Elbette Imola'daki bir sonraki yarıştan önce bunu zamanında çözmemiz gerekiyor, ancak daha önce hiç böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık." dedi.

Takım patronu, Perez'in zorlu yarışta ortaya koyduğu güçlü performanstan da övgüyle bahsetti.

Horner, "Sergio, sakin ve doğru şekilde hareket edebildiğini gösterdi: aracı yeniden çalıştırıp sürüşe devam edebildi."

"Bence bunu başarması harikaydı. Geçişler konusunda harika olduğunu gösterdi ve mükemmel bir tempo yakaladı."

"Yarış, bize katıldığı andan bu yana aracımızı kullanma konusundaki en uzun deneyimiydi, çünkü sezon öncesi testler çok kısaydı."

"Sergio'nun şu anda bir tam yarış mesafesini tamamlamış olması harika." dedi.