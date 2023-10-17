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Red Bull, Perez'e uyarı verildiğini yalanladı

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'e herhangi bir uyarı verilmediğini söyledi.

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Sergio Perez, Red Bull Racing

Son günlerde Red Bull'un Sergio Perez'e resmi bir uyarıda bulunduğu ve performansını arttırmadığı takdirde, kendisini takımdan göndermeyi planladığına dair söylentiler vardı.

İddiaya göre Perez, şampiyona ikinciliğini kaybederse koltuğunu Daniel Ricciardo'ya kaybedeceği konusunda bilgilendirildi.

Bu durum, son haftalarda gösterdiği yetersiz performansın ardından ortaya çıktı.

Fakat Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, son günlerde kendisine ve Red Bull'a dair çok fazla asılsız iddia ortaya atıldığını iddia etti.

Tsunoda'nın AlphaTauri'de tutulması konusunda yönetimde anlaşmazlık olduğu iddiasını reddeden Helmut Marko OE24'e verdiği demeçte, "Tüm bunlar sadece spekülasyon. Perez konusu için de aynı şey geçerli. Perez'e verilmiş herhangi bir ültimatom yok." dedi.

Sonrasında Marko şöyle devam etti: "Bence çok fazla kazanıyoruz, inanılmaz şeyler oluyor."

"Max Verstappen'in performansını çok daha fazla takdir etmelisiniz çünkü yaptığı şey olağanüstü."

Marko, Max Verstappen'in kendisine verdiği destekten memnun.

"Bir yandan bu çok güven verici, hâlâ sadakat ve takdir gibi bir şey var."

"Max henüz 15 yaşındayken yaptığımız ilk görüşmeden beri aramızda özel bir bağ var."

"Şimdi Austin'i sabırsızlıkla bekliyorum, umarım Pazar günü orada onun 50. Grand Prix zaferini kutlayabiliriz."

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing, with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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