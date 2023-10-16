Red Bull, Perez'e uyarı mı verdi?

Sergio Perez'in Red Bull Racing ile 2024 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor fakat söylentiler Meksikalı pilotun takımdaki yerini kaybedebileceği yönünde.

Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte'nin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Red Bull, Meksikalı sürücüye bir ültimatom verdi.

İddiaya göre, Perez'in 2024'te Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak kalabilmesi için bu sezonu sürücüler şampiyonasında ikinci sırada bitirmesi gerekiyor.

Eğer Perez ikinciliği kaybederse, gelecek sezon Red Bull Racing'de onun yerini Daniel Ricciardo alacak.

Bu durumda AlphaTauri'de boşalan koltuğa Liam Lawson geçmiş olacak.

Perez'in böyle bir şey yaşanması halinde ne yapacağı belirsiz fakat Williams'ta Logan Sargeant'ın yeri için ciddi bir aday olabilir.

Sezonun bitimine beş yarışa kala Perez, sürücüler şampiyonasında Lewis Hamilton'ın 30 puan önünde yer alıyor.

Hamilton ilk turda yarış dışı kalmasaydı, Katar'da bu fark daha da kapanabilirdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images