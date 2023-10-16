Red Bull, Perez'e uyarı mı verdi?
Red Bull'un performansını yükseltmesi gerektiği konusunda Sergio Perez'e uyarıda bulunduğu iddia edildi.
Sergio Perez'in Red Bull Racing ile 2024 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor fakat söylentiler Meksikalı pilotun takımdaki yerini kaybedebileceği yönünde.
Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte'nin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Red Bull, Meksikalı sürücüye bir ültimatom verdi.
İddiaya göre, Perez'in 2024'te Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak kalabilmesi için bu sezonu sürücüler şampiyonasında ikinci sırada bitirmesi gerekiyor.
Eğer Perez ikinciliği kaybederse, gelecek sezon Red Bull Racing'de onun yerini Daniel Ricciardo alacak.
Bu durumda AlphaTauri'de boşalan koltuğa Liam Lawson geçmiş olacak.
Perez'in böyle bir şey yaşanması halinde ne yapacağı belirsiz fakat Williams'ta Logan Sargeant'ın yeri için ciddi bir aday olabilir.
Sezonun bitimine beş yarışa kala Perez, sürücüler şampiyonasında Lewis Hamilton'ın 30 puan önünde yer alıyor.
Hamilton ilk turda yarış dışı kalmasaydı, Katar'da bu fark daha da kapanabilirdi.
Sergio Perez, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Son Haberler
Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor
Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor Hamilton, kış testlerinin Katar'da yapılmasını istiyor
FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı
FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı FIA, Andretti’nin motor tedariğinden mahrum bırakılmayacağını açıkladı
F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor
F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor F1 pilotları, lastik battaniyesi yasağının 'sürdürülebilirliğini' sorguluyor
Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"
Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı" Famin: "Fabrikalar arasındaki uyum, Alpine için başarının anahtarı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar