Red Bull: "Perez'den daha iyi bir seçeneğimiz yok"

Sergio Perez'in kontratının Belçika GP sonrası feshedileceği konuşuluyordu ancak Red Bull kendisiyle devam etme kararı aldı.

Speedweek'e konuşan Marko, bu konuda şöyle dedi: "Sergio Pérez yaz tatilinden sonra da Red Bull Racing aracıyla yarışmaya devam edecek, çünkü önümüzdeki yarışlar geçen yıl iyi olduğu pistlerde yapılacak ve biz de bu tutarlılığa güveniyoruz."

"Arada sırada iyi performanslar sergiledi, son yarış Spa’da Cumartesi günü üçüncü olarak çok hızlıydı."

"Yarışa 2. sıradan başladı ve hesaplamalara göre üçüncülük mümkün görünüyordu. Ancak gördüğümüz kadarıyla lastikleri diğerlerine göre daha hızlı aşındı. Zorlayamadı ve ayrıca rakiplerimizde iki set sert ve bir set orta lastik varken bizde sadece iki set orta ve bir set sert lastik vardı. Bu da çok önemli bir noktaydı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, Dr. Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

"Pérez'in daha hızlı değil, daha istikrarlı olması gerekiyor. Alternatifler göz önüne alındığında, o hâlâ en iyi çözümümüz."

"Liberty Media'nın Pérez'in Meksika GP için bizimle yarışmaya devam etmesini istediği yönündeki haberler de doğru değil. Onun kendi ülkesinde yarışmasını kesinlikle istiyorlar, ancak sürücü seçimimiz Liberty'nin niyetlerine dayanmıyor."

Marko, Liam Lawson'ın geleceğinin eylül ayında belli olacağını söyledi.

"Liam Lawson'a ne olacağını Eylül ayında açıklayacağız. Imola'da daha fazla deneyim kazanması için test sürüş yapması bir süredir planlanıyordu."

"Rakiplerimiz onu kiralamak istese de, bu mümkün değil."

"Formula 2 pilotumuz Isack Hadjar da Spa'da dördüncü zaferini aldı. Formula 1'de yarışacak potansiyelde olduğu açık."

"Her şeyin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz ama kesinlikle bir rol üstlenecek. Lawson gibi o da bir yılını test ve simülatör sürücüsü olarak geçirebilir."