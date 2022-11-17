Red Bull, Perez-Verstappen olayının ardından takıma karşı yapılan tacizleri kınadı!

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Max Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu Interlagos'taki yarışın son turunda takım arkadaşı Sergio Perez'e altıncı sırayı geri vermesi için takımdan gelen çağrıya karşı çıkmış ve bunun için nedenleri olduğunu söylemişti.

Red Bull yarıştan sonra Verstappen ve Perez'le görüşerek konuya açıklık getirdi, ancak konu o günden bu yana sosyal medyada tartışılıyor.

Bu hafta sonu Abu Dhabi'de yapılacak sezon finali öncesinde Red Bull, konuya ve sosyal medyada gördükleri tacize vurgu yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: "Takım olarak Brezilya'da bazı hatalar yaptık."

"Son turda ortaya çıkan durumu öngörmemiştik ve yarıştan önce böyle bir senaryo için strateji belirlememiştik."

"Ne yazık ki Max'e pozisyonunu verme talebi son virajda bildirildi ve gerekli tüm bilgiler aktarılmamıştı."

"Bu durum, her zaman açık ve adil bir takım oyuncusu olan Max'i, tepki vermek için çok az zamanı olan ve bizim de içinde bulunmaya niyetli olmadığımız, riskli bir duruma sokmuştur."

"Yarışın ardından Max açık ve dürüst şekilde konuşarak her iki sürücünün de ortadaki sorunları veya sahip oldukları endişeleri çözmesine olanak sağladı."

"Takım, Max'in gerekçesini kabul ediyor. Bu konuşma takım arasında özel kalacak kişisel bir konudur ve bu konuda daha fazla yorum yapılmayacaktır."

"Sosyal medyada, bu olayı takiben yaşananlar tamamen kabul edilemezdir."

"Max, Checo, takım ve onların ailelerine yönelik küfürlü çevrimiçi davranışlar şok edici ve üzücüdür. Maalesef tüm bunlar, bir spor olarak karamsar şekilde ele almak zorunda olduğumuz şeylerdir."

"Yarışlarda ya da toplumun genelinde buna yer yoktur. Daha iyisini yapmamız ve daha iyi olmamız gerekiyor."

"Günün sonunda bu bir spor ve biz yarışmak için buradayız. Ölüm tehditleri, nefret mektupları, aile üyelerine yönelik kin dolu mesajlar içler acısı boyuttadır."

"Kapsayıcılık bizim için çok değerleridir ve herkesin çalışabileceği ve sporumuzdan keyif alabileceği güvenli bir alan istiyoruz."

"Bu istismarın artık sona ermesi gerekiyor."