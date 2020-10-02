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Formula 1 / Son dakika

"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"

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"Red Bull, Perez ve Hulkenberg ihtimalini değerlendiriyor"
Ekleyen:
, Editör

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Red Bull'un Alex Albon'un yerine Sergio Perez ve Nico Hulkenberg'e baktığını iddia etti.

Bu yıl birkaç yarış hariç beklenenin çok altında kalan Alex Albon için tehlike çanları çalmaya başlarken, yeri için alternatif adaylar ortaya çıkmaya başladı.

Red Bull, Albon'a şimdiye kadar tam destek verdi ancak genç sürücü, Max Verstappen'e şampiyonluk savaşında yardım edemediği gibi, takımlar şampiyonası için de yeterince puan toplayamadı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'a göre Red Bull, 2021'de Albon'un yerine Sergio Perez ve Nico Hulkenberg gibi isimleri getirmeyi düşünüyor.

Red Bull'un elinde Piere Gasly ve Daniil Kvyat gibi isimler olsa da, Red Bull'un sahibi Dietrich Mateschitz AlphaTauri için tamamen farklı planlara sahip ve bu yüzden Gasly'nin ana takıma dönüşü düşünülmüyor.

Bu da Red Bull'un dışarıdan bir ismi takıma getirmeye çalışacağı anlamına geliyor. Bu, Red Bull için alışılmadık bir durum ancak Albon'un beklenenin altında kalması, bu ihtimali ortaya çıkarıyor.

Habere göre koltuk için iki ana aday var. Bunlardan ilki Perez. Meksikalı sürücü, orta grupta harika bir iş yapıyor ve istikrarlı şekilde puan almayı başarıyor.

Ayrıca finansal anlamda oldukça iyi sponsorlara sahip ve bu da Red Bull'un iştahını kabartabilir.

Bir başka seçenek de Nico Hulkenberg. Helmut Marko'dan övgüler alan Alman pilot, seçenekler arasında yer almaya devam ediyor. Çünkü Hulkenberg'in yeteneğine ek olarak Alman pazarı, Avusturyalı enerji içeceği üreticisi için çok önemli.

Bu iki isim de gelecek yıl Verstappen'e şampiyonluk yolunda yardım edebilir.

Ayrıca Honda'nın ayrılacak olması da dengeleri değiştiriyor. Yuki Tsunoda, Honda'nın genç sürücü programında yer alan bir isim ve gelecek yıl AlphaTauri ile yarışacağı düşünülüyordu.

Ancak Honda, 2021 sonunda spordan ayrılacak. Bu da alternatif isimlere kapı açıyor.

 
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Editör Kemal Şengül

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