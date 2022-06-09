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Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Red Bull: "Perez, RB18'de Verstappen kadar rahat"

Red Bull, Sergio Perez'in mevcut Formula 1 araçlarında Max Verstappen kadar rahat olduğuna inanıyor.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Red Bull: "Perez, RB18'de Verstappen kadar rahat"
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Perez, geçen yıl Albon'un yerini alarak Red Bull'a katılsa da, büyük ölçüde takımın lider ismi Verstappen'e göre geliştirilen o yılki araca adapte olmakta güçlük çekmişti.

Bir galibiyet ve beş podyum alan Perez, şampiyon olan Verstappen'in çok ardında kaldı fakat Red Bull'u, 2022'de onu takımda tutmaları için ikna etmeyi başardı.

Bu yıl yepyeni araçlara geçildi ve yeni RB18'de Verstappen, deneyimli takım arkadaşına kıyasla daha iyi görünse de, Perez performansını giderek artırdı ve Monako GP hafta sonunda Hollandalı pilotu açıkça gride bırakıp, galibiyete uzandı.

Böylelikle bu yılki ilk zaferini alan Perez, ilk yedi yarışın ardından puanını 110'a çıkardı ve sürücüler şampiyonasında üçüncü sıraya çıktı.

Monako'daki galibiyetten önce bile Perez, Milton Keynes merkezli ekibi etkilemişti ve bundan ötürü de mevcut kontratı 2024 sonuna kadar uzatıldı.

Red Bull'un baş mühendisi Paul Monaghan, iki pilot arasındaki farkları açıklaması istendiğinde, 2022 aracının geçen yıla kıyasla Perez'e daha uygun olduğuna dikkat çekti.

Monaghan, "Checo bu yıl gayet iyi sürüyor ve araç her zaman istediği gibi olmasa bile durumu iyi şekilde idare edebiliyor."

"Max'in de sürebildiğini söylemem gerekiyor, gerçekten yapabiliyor. Elbette beğenip beğenmedikleri şeylere göre takım arkadaşları arasındaki klasik ayrımlar oluyor."

"Geçen sezon üzerinde çalıştığımız belirli bir kural döneminin sonuna geldiğimizi ve aracı Max ile geliştirdiğimizi unutmamalısınız. Sonrasında Checo, takım arkadaşı olarak Max'e katıldı ve yapılandan daha fazlasını isteyemezdik, değil mi?" dedi.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Monaghan, Perez'in hafta sonu boyunca iyi bir performansa sahip olmayı başardığını fakat Verstappen'in sıralama turlarında her zaman biraz daha fazlasını bulduğunu dile getirdi.

"Bunun zor bir araç olduğunu söyleyemem, kolay bir araç olduğunu da söyleyemem. Mevcut durum, Checo'nun ondan memnun ve kendi çapında rahat olduğunu gösteriyor."

"Max o noktaya geliyor mu? Evet ama hafta sonunun biraz sonuna doğru. Bir yarışı kazandıktan veya kaybettikten sonra şikayet ediyor mu? Şikayet etmek yanlış bir kelime. Yapıcı eleştiri yapacak mı? Evet, elbette yapmalı. Bu ikisinden de beklediğimiz bir şey."

"Biri diğerinden daha iyi hissediyor mu bilmiyorum ama Max her zamankinden daha iyi sürüyor. Yıl sonunda ne olacağını göreceğiz."

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