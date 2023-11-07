Red Bull: "Perez özgüvenini yakalamaya başladı"

Perez geçen hafta sonu Brezilya Grand Prix'sinde Fernando Alonso'ya karşı podyumu sadece 0.053 saniye farkla kaçırmış olsa da, Eylül ayındaki İtalya Grand Prix'sinden bu yana en iyi hafta sonunu geçirdi.

Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si öncesinde Milton Keynes fabrikasında üç gün süren simülatör seansında kaydettiği büyük ilerlemenin ardından Red Bull, Perez'in ileriye doğru attığı adımın artık gerçek olduğunu söylüyor.

Horner, Perez'in Brezilya GP hafta sonu hakkında, "Bence çok iyi bir sürüş sergiledi."

"Son turun ikinci virajında biraz yalpaladı ve bu da düzlüklerde oldukça hızlı olan Fernando'nun atak yapmasına olanak tanıdı. Yine de pozisyona tutunmak için elinden geleni yaptı."

"Her halükarda Lewis'e [Hamilton] 12 puan fark attığı çok güçlü bir hafta sonuydu."

"Sprintte üçüncü oldu, pazar günü sarı bayrak nedeniyle dokuzuncu sıradan başlamasına rağmen dördüncü oldu. Bence çok iyi puanlar aldı." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing

Horner, Perez'in RB19'da rahat hissetmesini sağlayan şey sorulduğunda, "Bence temel konulara daha fazla odaklanıyor ve bu da ona yardım ediyor."

"Ayrıca bu sonuç özgüveni için önemliydi. Bu bizim tanıdığımız Checo. Onun başarabileceğini biliyoruz."

"Checo cadde pistlerinde her zaman iyi oldu. Aldığı destek, yeni cadde pisti Las Vegas'a giderken kendisine yardım edecek." dedi.