Red Bull: "Perez, ondan beklediğimiz işi yapıyor"
Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in mevcut performansına rağmen "bekledikleri işi yaptığını" söylüyor ve Meksikalı sürücüye destek veriyor.
Perez, 2021 yılında katıldığı Red Bull ile üçüncü yılını geçiriyor ve sezona çok iyi başlasa da devamını getiremedi.
Son yarışlarda sık sık hatalar yapan Perez, masanın üzerinde pek çok puan bıraktı ve bu da şampiyonada geriye düşmesine neden oldu.
Yine de Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, ortada bir problem görmüyor.
F1-Insider.com'a konuşan Marko, Perez ile takımlar şampiyonasında mümkün olduğunca çok puan kazanmak istediklerini belirtti.
Marko, "Sergio, kendisinden beklediğimiz işi yapıyor."
"Takımlar şampiyonasında puan kazanmamıza yardım etmesi gerekiyor ve takımlar şampiyonasındaki mevcut konumumuz doğru şeyi yaptığını kanıtlıyor."
"Ayrıca formunun zirvesinde olduğu takdirde yarış kazanabileceğini de gösterdi."
"Sergio'nun yeterince iyi olup olmadığını sorgulamıyoruz."
"Max Verstappen her geçen gün daha da iyiye gidiyor ve ona rakip olabilecek bir isim bulmak zor. Şu anda Max'e eşit şartlarda karşı koyabilecek biri var mı?"
"Dürüst olmak gerekirse, ben öyle bir sürücü göremiyorum." dedi.
Perez'in yerine zaman zaman Daniel Ricciardo hatta Nico Hulkenberg'in adı geçiyor ancak Meksikalı sürücünün kontratı 2024 sonuna kadar devam ediyor.
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