Red Bull, Perez ile yeni kontratın süresi üzerinde görüşüyor

Red Bull, Pierre Gasly ve Alex Albon'la geçirdiği iki yılın ardından geçen yılın sonunda, kendi sürücü programında olmayan Sergio Perez'le anlaşmıştı.

Meksikalı pilot, bu yıl topladığı puanlarla şampiyonayı üçüncü sırada götürüyor ve Bakü'de galibiyete uzanmayı başardı.

Perez her ne kadar henüz tam olarak istenen seviyede olmasa da, genel olarak Red Bull'un beklentilerini karşılıyor ve takım da kendisini 2021 yılının ardından ekipte tutmak istiyor.

İspanyol Marca gazetesinin haberine göre Perez, 2022 yılında Milton Keynes merkezli ekip adına yarışmaya devam edecek.

Kaynak belirtmeyen gazete, kontrat görüşmelerinin devam ettiğini fakat henüz resmi bir anlaşma imzalanmadığını belirtti.

Şu anda taraflar arasında tek bir konuda anlaşma sağlanamıyor ve bu konu yeni kontratın süresi.

İddiaya göre Red Bull, Meksikalı pilotla standart tek yıllık bir sözleşme istiyor. Ancak Perez, daha uzun vadeli bir anlaşmada ısrar ediyor.

Kontrat görüşmelerinin ne kadar süreceği bilinmiyor ancak ne tür bir anlaşma yapılırsa yapılsın, iki taraf 2022'de birlikte çalışacak gibi görünüyorlar.

Sergio Perez, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Alpine Fotoğraf: Alessio Morgese