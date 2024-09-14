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Formula 1 Azerbaycan GP

Red Bull: "Perez, Bakü'de takım emirleri verilirse Verstappen'i destekleyecek"

McLaren kendi kurallarını gözden geçirirken, Red Bull ikilisi de Max Verstappen’in önde kalmasını sağlamak için iş birliği yapacak.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing

Red Bull takım patronu Christian Horner, iki pilotu arasındaki takım emirlerinin net olduğu ve Sergio Perez'in bu sezon Max Verstappen'e destek rolü oynayacağını “%100 bildiği” konusunda ısrar ediyor.

McLaren'ın Papaya Kuralları ve Oscar Piastri'nin pilotlar sıralamasının zirvesinde Verstappen ile arasındaki 62 puanlık farkı kapatmaya çalışan Lando Norris'e nasıl ve ne zaman yardım edeceği konusunda kafa karışıklığı devam ediyor.

Bu hafta sonu Azerbaycan Grand Prix'sine giderken Piastri, fırsat doğması halinde Norris'e yardım edeceğini söyledi ancak Horner, Perez’in Red Bull'daki rolünü tamamen anladığından emin.

Meksikalı sürücü bu sezon zorlandı ve yaz arasında takımdan çıkarılacağı yönünde spekülasyonlar vardı, ancak yıl sonuna kadar takımda kalacağı kesinleşti.

Perez, 2021'de Abu Dabi Grand Prix'sinde Verstappen'in Lewis Hamilton'ı tartışmalı koşullarda geçerek şampiyonluğa ulaştığı yarışta destek pilotu rolünü üstlenmişti ve Horner bu yıl da benzer bir durum bekliyor.

Sky Sports F1'e Red Bull'un Verstappen'i Perez'in önüne geçirmek için takım emri verip vermeyeceği sorulduğunda, “Diğerlerinin nerede olduğuna bağlı.”

“Takım emirleri her zaman tartışmalı bir konudur, ancak Checo, Max’i bu şampiyonluğun sonuna kadar desteklemesi ve elbette Takımlar Şampiyonasında da yardımcı olması gerektiğinin %100 farkında.”

“Checo'nun nasıl bir takım oyuncusu olduğunu görmek için Abu Dabi 2021'i düşünmeniz yeterli, bu yüzden bizim için oyun planı oldukça basit. Son birkaç turda bunu yönetmek zorunda olmak isterdim!” diye cevapladı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Photo by: Red Bull Content Pool

McLaren, Piastri ve Norris'in son yarışlarda yüksek skorlar elde etmesi ve Verstappen'in Perez'in temposunun düşmesi nedeniyle tek başına mücadele etmesiyle, Takımlar Sıralamasında Red Bull ile arasındaki farkı kapatıyor.

Ancak Bakü son yıllarda Perez'in en mutlu olduğu yerlerden biri oldu ve Azerbaycan’ın başkentinde diğer tüm sürücülerden daha fazla başarı elde etti.

Horner, Perez'in Bakü sokaklarında neden parladığı sorulduğunda “Hiçbir fikrim yok.”

“Bariyerlerle dolu yüksek hızlı düzlükler ve 90 derecelik virajlar olduğu için mantıklı gelmiyor ama o burada her zaman sihirli olmuştur. Eğer Azerbaycan'da 24 yarışlık bir şampiyona olsaydı, onu yenmek oldukça zor olurdu. Bu ivmeyi yarışa taşımak çok önemli.” diye cevapladı.

Verstappen'le arasındaki performans farkı nedeniyle Perez'in formu mercek altındaydı ancak her iki Red Bull da iki hafta önce İtalya Grand Prix'sinde zorlandı.

Verstappen'in zorlanması Rde Bull'un temposunda bir düşüş yaşandığını gözler önüne serdi ve Horner bunun Perez'e yeni bir umut verdiğini düşünüyor çünkü sorunların kendi performansından kaynaklanmadığını kanıtladı.

“Bundan sonra yarım santim daha dik yürüyordu, 'Bakın bu sadece ben değilim.' der gibiydi ve bence bu onu psikolojik olarak gerçekten rahatlattı. Teorik olarak bu pistin ve Singapur’un onun için daha iyi olması gereken iki pist olduğunu her zaman biliyorduk ve umarım güçlü bir hafta sonu geçirebilir.” dedi.

Perez Cumartesi öğleden sonraki sıralama turları öncesinde 3. antrenman seansında en hızlı yedinci olurken, Verstappen beşinci sırada, en hızlı George Russell'ın 0.348 saniye gerisinde yer aldı.

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