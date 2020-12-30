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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Perez açıklamasına olan ilgiye şaşırmış

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Red Bull, Perez açıklamasına olan ilgiye şaşırmış
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Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Perez'le yarışacaklarını açıkladıkları zaman oluşan ilgiye şaşırdığını kabul ediyor.

Sergio Perez, Racing Point/Force India'da geçirdiği yedi yılın ardından sezon sonunda takımdan ayrıldı ve yeni sezonda sürpriz şekilde Red Bull için yarışacağı açıklandı.

Uzun süredir Meksikalı pilotun adı Red Bull'la anılıyordu ancak Avusturyalı ekibin Alex Albon'u tutmamsı  bekleniyordu.

Karar, Abu Dhabi GP'den sonraki cuma günü açıklandı. Ancak anlaşma, perşembe günü basına sızdırıldı.

Bu haberin çıkmasının ardından Meksikalı taraftarlar habere büyük ilgi gösterdiler ve saatlerce resmi açıklamanın gelmesini beklediler.

Sonunda resmi açıklama geldi ve paylaşımlar binlerce beğeni aldı.

Racingnews365'e konuşan Red Bull patronu Christian Horner, bu durumun kendisini şaşırttığını kabul etti.

Horner, "Açıklamaya duyulan ilgi, Red Bull tarihine baktığımızda şimdiye  kadar gördüğümüz en büyük ilgiydi."

"Formula 1'in bu derece popüler olması harika. Tabii ki şimdi yıllar öncesine göre elimizde çok daha fazla (sosyal medya) platformu var."

"Latin Amerika'dan gelen trafiğe baktığımızda muazzam bir büyüme gördük, ki bunun Formula 1 için de olumlu bir durum olduğunu düşünüyorum." dedi.

Perez'in popülaritesinin Red Bull için de önemli bir artı olacağı düşünülüyor. Meksikalı sürücünün, net serveti yaklaşık 60 milyar dolar olan iş adamı Carlos Slim tarafından destekleniyor.

Ancak Horner, pilot kararlarında Meksikalı sürücünün sahip olduğu sponsorların önemli olmadığını söyledi.

"Hayır, Red Bull'un kararı bunlara bağlı değildi. Ama Perez'in özellikle Latin Amerika ve Meksika'daki popülaritesinden ötürü, önümüzdeki aylarda bu konuyla ilgili bazı görüşmeler yapacağız."

 

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Editör Kemal Şengül

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