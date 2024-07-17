Red Bull perde arkasında Sainz ile mi görüşüyor?

Yaklaşan Macaristan Grand Prix'sinde, griddeki dört Red Bull Racing sürücüsünün performansı ana odak noktalarından biri olacak.

Max Verstappen, son iki yarışta zaferi kaçırdıktan sonra Sürücüler Şampiyonasındaki liderliğini güçlendirmeyi umacak.

Yuki Tsunoda, 2025 için yeni bir sözleşme imzaladığı için geleceği güvende görünen bir diğer sürücü.

Ancak, Sergio Perez ve Daniel Ricciardo için, Hungaroring'de piste çıkar çıkmaz baskı olacak.

Hollandalı gazeteci ve yayıncı Nelson Valkenburg, The Race Podcast'te Red Bull'daki durum hakkında konuştu. Perez şu anda ciddi bir baskı altında ve yaz tatilinde koltuğunu kaybedebilir. Liam Lawson, takım içinde hemen müsait olduğu için Perez'in yerine geçebilecek bir sürücü.

Ancak Red Bull, özellikle sezon sonunda Ricciardo ile yollarını ayırmaya karar verirse ve 2025 için iki sürücü bulması gerekirse, her seçeneği değerlendirecek.

Valkenburg, Red Bull'un Sergio Perez'in yerine deneyimli bir sürücü bulmak için Carlos Sainz ile perde arkasında görüşmeler yapacağını düşünüyor. Ayrıca, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği de kesin olmaktan uzak ve eğer Mercedes'e katılmaya karar verirse, Lawson'ın bu adıma uygun bir seçenek olmayacağı belirtiliyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Pilot pazarında hala birçok değişken var ve bu yüzden haftada £185,000 kazanan sürücü [Sainz], Ferrari'deki koltuğunu kaybedeceğini aylardır bilmesine rağmen yeni bir takımla anlaşma yapamıyor.

Red Bull'daki mevcut durum hakkında konuşan Valkenburg şunları söyledi: "İşte o zaman bu bir gönül meselesi haline geliyor ve eğer Christian Horner Daniel'in [Ricciardo] bu şansı hak ettiğine gerçekten inanıyorsa, tüm Red Bull ailesinin onu yarım sezon boyunca takımda tuttuğunu hayal edebilirsiniz.”

"Ve eğer bekleneni veremezse ve hepimiz onun Red Bull'da umduğumuz işi yapamadığını düşünürsek, o zaman yolun sonuna gelmiş oluruz.”

"O zaman sezonun yarısını VCARB'da [Liam] Lawson ile geçirirsiniz, sezonun yarısını da Red Bull'da Daniel ile geçirirsiniz.”

"Bu arada Carlos Sainz'ın Red Bull'la konuşup bu işin nasıl sonuçlanacağına bakacağından eminim.”

"Lawson'ın VCARB'da kalması ve ardından [Max] Verstappen'in ayrılmasına karşı bir sigorta olması için Sainz'ın gelecek yıl için bir anda takım kadrosuna katılması söz konusu olabilir.”

"Bu da bir senaryo ama bunun gerçekleşmesi için pek çok sürücünün iyi niyet göstermesi gerekiyor."

Kağıt üzerinde Sainz, Red Bull'un yıl sonunda Sergio Perez'in yerine uzun vadeli bir isim bulmak istemesi durumunda en mantıklı seçenek.

Ancak Sainz'ın daha önce Toro Rosso'dayken Verstappen'le birlikte çalışması, görüşmelerin daha erken ilerlememesinin nedenlerinden biri.

O sezon Sainz ve Verstappen arasında yaşanan sorunlar, Sainz'ın Red Bull ile anlaşması halinde yeniden ortaya çıkabilir.

Verstappen'in, Sainz'ın takıma katılması konusunda isteksiz olduğu söyleniyor ve şu anda en hızlı araca sahip olmadığı ve Mercedes'in ona açıkça kur yaptığı düşünüldüğünde takım onu mutlu etmek için ellerinden geleni yapacaktır.

Bu durum, Red Bull'un uzun vadeli başarısına zarar verebilir ve Perez'in yerine geçerse Lawson'a daha fazla baskı yapar, çünkü sürekli olarak üç kez yarış kazanan sürücüyle karşılaştırılması söz konusu olabilir.