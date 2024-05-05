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Formula 1 Miami GP

Red Bull patronu Mintzlaff: "Wolff, Verstappen'e değil, sorunlarına odaklanmalı"

Red Bull CEO'su Oliver Mintzlaff, Toto Wolff'un Max Verstappen ile kamuoyu önünde flört etmesinin “doğru olmadığını” söyledi.

Ezel Tan
Güncel:
Oliver Mintzlaff, Managing director of Red Bull GmbH

Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Nadiren röportaj veren Mintzlaff, Verstappen'in 2025 yılı için Mercedes'ten teklif aldığı yorumlarına yanıt verdi.

Mintzlaff, Wolff'un kendi takımının bu kadar zorlandığı bir dönemde Verstappen'i cezbetmeye çalışarak doğru şeyi yapıp yapmadığını sorguladı.

Bild Am Sonntag'a konuşan Mintzlaff şunları söyledi: “Toto Wolff'un ve diğer takımların yıllarca geride kaldıktan sonra yaşadığı baskıyı anlıyorum."

“Fakat Toto Wolff kendi zorluklarına odaklanmalı; önlerinde yeterince problem var."

“Ayrıca bana göre bunun saygıyla da ilgisi var. Diğer takımların personeli hakkında konuşup durursam bu hoş ya da doğru olmaz."

 

Photo by: Motorsport Images

Minzflaff, 2028 sonuna kadar sözleşmesi olan Verstappen'in takımdan ayrılmasını beklemediğini de ekledi.

“Max'in takımımızla uzun vadeli sözleşmesi var ve bunu yerine getirmek istemediğine dair tek bir kelime bile etmedi."

“Ayrılmayı düşünüyor olmasıyla ilgili hiçbir endişe duymuyorum. Sadece her şeyin yeniden sakinleşmesi gerekiyor. Max de bunu istiyor, biz de bunu istiyoruz."

“İster futbolda ister Formula 1'de olsun, sporda uzun vadede başarılı olmak istiyorsanız buna ihtiyacınız var.”

Mintzlaff, Verstappen'in Red Bull'dan ayrılmak istemesi için herhangi bir neden görüp görmediği sorulduğunda ise şunları söyledi: “Hayır. En azından benim aklıma bir neden gelmiyor."

“Max en hızlı aracı istiyor ve buna biz sahibiz. Max dünya şampiyonu olmak istiyor. Bu açıdan en iyi şansa bizimle sahip ve Max da gerçekten sadık bir adam."

“Christian Horner ve Helmut Marko'nun ona güvendiğinibiliyor. Buna minnettar. Ayrıca Red Bull kendisini son derece özdeşleştirebileceği harika bir marka."

"Yani kalması için pek çok neden var ama kalmaması için hiçbir neden yok.”

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