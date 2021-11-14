Red Bull, "parmak ısırtan" düzlük hızının ardından Mercedes'in arka kanadını yakından takip edecek

Teknik kural ihlali nedeniyle Sprint yarışına 20. sıradan başlayan Hamilton, 24 turluk mini yarışta 5. olarak güçlü bir sonuç elde etti. Hamilton, bu pozisyona gelirken yaptığı geçişlerin çoğunu ana düzlüğün sonunda yaptı.

Mercedes'in arka kanadıyla ilgili şüpheler, yarış hafta sonu öncesinde başlamıştı. Red Bull'un Teknik Şefi Adrian Newey, bu konuda FIA'ya soru sormuştu.

Şampiyona lideri Max Verstappen, Sprint yarışının ardından Hamilton'ın kanadının ne kadar esnediğini görmek için ona dokunduğunu söylemişti. Verstappen bu temas nedeniyle 50.000 Euro para cezası aldı.

Horner, Mercedes'in hızı karşısında şaşırmadıklarını ve onun sprint yarışında sahip olduğu hızın akılları baştan alacak kadar iyi olduğunu söyledi.

Yeni motora sahip olan Hamilton, 5 sıra cezasıyla birlikte bugünkü yarışa 10. sıradan başlayacak.

Sky Sports'a konuşan Horner, "Dün gördük. Özellikle araçta sahip oldukları arka kanadın boyutu ile olağan üstüydü. Kendi performansımız için biz de ona odaklanmalı ve onu denemeliyiz."

"Açıkçası o (arka kanat) araçlarının o tür hızlara çıkmasını sağlayan bir şey."

"Bir şeyler olmak zorunda ancak fizik buna izin vermiyor. Bunu başarmak için ihtiyaç duyacağınız beygir gücü deltası oldukça büyük."

"Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ardından biz de önümüze bakacağız." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Newey'in FIA ile görüşmesi hakkında Horner, "Bu, bir süredir gördüğümüz bir şeydi ancak bu konuyu yönetmek FIA'nın elinde."

"Kurallar oldukça kısa ve her zamankinden daha sıkı. O yüzden bu bizim üzerinde duracağımız bir şey çünkü özellikle bugün Lewis'in farklı bir ligde olduğunu gördünüz."

"Lando'yu geçtiğinde 27 km/s daha hızlıydı. Bu başka bir formül."

"Ancak biliyorsunuz, o harika bir sürüş çıkardı. Yarıştan önce bu pistte geçiş yapabileceğinizi söylemiştim." dedi.

Horner, Red Bull'un Mercedes'e neyin performans avantajı sağladığını çok iyi bildiğini ve mühendislerle sıradaki adımı konuştuklarını söyledi. Horner ayrıca, şampiyonluk mücadelesinde takımlar arasında bu tür mücadelelerin olmasının normal olduğunu belirtti.

Horner, "Bu Formula 1, öyle değil mi?"

"Yani bizim arka kanadımızla alakalı bir teknik direktif geldi ve test prosedürü değiştirildi. Ona göre arka kanadımızı düzenledik. Belki de testlerde başka bir değişiklik daha yapılması gerekiyor."

"Burada zeki mühendisler var. Burası Formula 1. İşler bu şekilde yürüyor." dedi.