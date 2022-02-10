Red Bull, Oracle sponsorluğundan 500 milyon dolar kazanacak

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Red Bull, son 15 yıllık dönemde gridin en iyi takımlarından birisi oldu ve geçen yıl Mercedes'in hakimiyetine son verecek 2013'ten sonraki ilk pilotlar şampiyonluğunu elde etti.

Takım bu süre zarfında Infiniti ve Aston Martin gibi bazı isim sponsorlarına sahipti. Son olarak Honda ile çalıştıklarında, Japon üretici benzer bir konumda yer almıştı.

Fakat Honda'nın çekilmesiyle Red Bull, yeni bir isim sponsoru arayışına girdi ve sonunda Oracle ile anlaştı.

Anlaşma, çarşamba günü gerçekleştirilen Red Bull RB18'in lansmanında resmen duyuruldu. Bu anlaşma saf bir sponsorluk anlaşmasının ötesine geçiyor.

Oracle, bu anlaşma için kesinin ağzını epey açmış durumda. Associated Press'in özel haberine göre Oracle, isim sponsorluğu için Red Bull'a yıllık 100 milyon dolar ödeyecek.

Bu, griddeki en büyük sponsorluk anlaşmalarından birinin imzalandığını işaret ediyor. Şu anda Mercedes'in isim sponsoru Petronas'ın da Alman üreticiye benzer miktarda para ödediği tahmin ediliyor.

Associated Press, anlaşmanın mali detaylarının açıklanmadığını belirtse de, konuyu yakından bilen bir kaynak, anlaşmanın yıllık 100 milyon değerinde olduğunu doğruladı.

Anlaşma, önümüzdeki beş yılı kapsıyor ve bu da Red Bull'un 500 milyon dolarlık bir anlaşma yaptığı anlamına geliyor. Yıllık 145 milyon dolarlık bütçe sınırı olduğu düşünüldüğünde, Red Bull'un bütçesinin üçte ikisini sadece Oracle karşılamış olacak.

Oracle, Microsoft'un ardından dünyanın en büyük ikinci yazılım şirketi olarak biliniyor.

Red Bull, Oracle Cloud Infrastructure'ın strateji simülasyonlarını 1000 kat ve doğruluğunu da 10 kat artırarak Max Verstappen'in şampiyonluğu almasına doğrudan katkısı olduğunu düşünüyordu.