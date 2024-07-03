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Formula 1 Britanya GP

Red Bull, Britanya GP'de özel bir renk düzeniyle yarışacak

Red Bull Racing, Britanya Grand Prix'si için özel renk düzenini tanıttı.

Ezel Tan
Red Bull Racing RB20 livery for the British GP

Şampiyona ekibi bu sezonun başlarında taraftarların kendi görünümlerini tasarlayabilecekleri REBL CUSTMS yarışması düzenlemişti.

Kazanan tasarım şimdi açıklandı ve bu ismin Tayland'dan Chalaj Suvanish olduğu duyuruldu.

RB20 önümüzdeki hafta sonu Silverstone'da daha fazla kırmızı renge sahip olacak. Tasarım, Red Bull'un 2015 kış testleri sırasında kullandığı özel renk düzenine dayanıyor.

Takım patronu Christian Horner kazanan konsept hakkında şunları söyledi: "Geçen yılki özel taraftar renk düzenlerinin ardından, 2024'te de taraftar tasarımlı renk düzenleri kullanacak olmaktan gurur duyuyoruz."

"REBL CUSTMS en sadık destekçilerimize RB20'de çok özel bir imkan tanıdı ve The Paddock da bu vizyonu hayata geçirdi."

"Taraftarlarımız bizim kalbimizde yer alıyor ve yolculuğumuzda böylesine önemli bir rol oynamaları beni çok mutlu ediyor."

"Gelen tüm başvuruları gördüm ve zekâ ve yaratıcılık seviyesi inanılmaz."

Kazanan Chalaj Suvanish bir rüyanın gerçekleştiğini söylüyor: "Bu yarışmaya katılmaya çok hevesliydim çünkü favori takımım için renk düzeni tasarlama şansını hayatta sadece bir kez yakalayabiliyorsunuz."

"Kazandığım için kendimi şanslı hissediyorum. Artık gerçek hayatta bir yarışa katılabileceğim. Sadece bir F1 yarışına katılmakla kalmayacağım, kendi tasarladığım renk düzenini orada göreceğim!"

"Benim renklerimle kazanırlarsa harika olur."

Red Bull bu sezon Singapur ve Austin'de de taraftar tasarımlarıyla yarışacak.

İzle: Red Bull, Silverstone için yeni renk düzenini tanıttı

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