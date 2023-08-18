Red Bull, odağını 2024'e çeviriyor

Red Bull, 2021 bütçe sınırını aşmasından ötürü bu yıl için rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması almıştı. Geçen yılı şampiyon olarak tamamladığı için zaten çok daha az bir kullanım süresine sahip olan Red Bull, bu durumu en çok sezonun ikinci yarısında hissedecek gibi görünüyor.

Takımın sahip olduğu süre hem 2023 hem de 2024 aracını aynı anda geliştirmelerini engelliyor. Red Bull da 2023 aracında her şey yolunda gittiği için 2024'e odaklanacak.

Red Bull Racing patronu Christian Horner, takımın mevcut aracın gelişimini sonlandırma kararı aldıklarını belirtti.

Horner'a göre yakında tek odak noktası 2024 F1 aracı olacak.

Horner, "Halihazırda sahip olduğumuz avantaj göz önüne alındığında, odağımızı gelecek yıla çevirmeliyiz ve biz de tam olarak bunu yapıyor."

"En yakın rakiplerimize kıyasla rüzgar tünelinde daha az çalışma süremiz var."

"Bu nedenle bu kaynağı çok dikkatli şekilde kullanmalıyız." dedi.