Red Bull: "Norris ile olan mücadele 'kedi-fare' oyunu gibiydi"

Cumartesi günkü sprint yarışında galibiyete ulaşmasının ardından Max Verstappen'in pazar günkü yarışı kazanmakta güçlü çekeceği düşünülmüyordu.

Ancak Red Bull takım patronu Christian Horner, Hollandalı pilotu önde tutmanın lastik aşınması gibi ek faktörler nedeniyle zor olduğunu söyledi.

"Bence kesinlikle bir mücadele vardı. Lando başlangıçta en taze lastiklerini kullandı ve en iyi şansı starttı."

"Bu yüzden ilk turun sonunda Max'in liderliği koruduğunu görmek beni rahatlattı."

"Ancak daha sonra bu bir kedi fare oyununa dönüştü çünkü her şey lastiklere bakmak ve onları çok fazla zorlamamakla ilgiliydi. Sürücüye lastiklere dikkat etmesini ama arayı açmasını söylüyorsunuz çünkü buradaki hava koridoru etkisi çok güçlü."

"Ancak sprintte olduğu gibi Max inanılmaz bir mücadele ortaya koydu ve arayı açmayı başardı. Daha sonra Lando ile aynı turda pite girdik ve pit stop dilimine farkı beş saniyenin biraz üzerine çıkardık."

"Ardından orta [lastik] ile son bölümde her şeyi kontrol altına tuttu. Sonunda her şey daha basit olsa da, McLaren son birkaç yarışta kesinlikle en yakın rakibimizdi."

Photo by: Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Verstappen, Norris'in yarışın bazı bölümlerinde kendisini zorladığı yönündeki değerlendirmesine katılıyor.

"Belki dışarıdan tamamen kolay görünüyor ama her stintin çoğunda Lando benimle aynı turları atıyordu."

"Bir stintin son beş ila on turunda lastik aşınması anlamında daha iyiyiz gibi görünüyordu. Fakat her stintin başında kesinlikle çok fazla odaklanmam gerekiyordu - hata yapmayı göze alamazdım."

"Burada yüksek lastik aşınması ile sürüş yapmak kolay değil. Rahatlayıp aracın her viraja normal şekilde girmesine izin veremezsiniz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Neyse ki bugün yaptığımız her şey -strateji, pit stoplar- gayet iyiydi. Bu yüzden çok mutluyum."

McLaren şu anda Red Bull'un en istikrarlı rakibi olarak görülse de Horner, arkalarında kimin olduğuna pek bakmıyor.

"Yıl boyunca farklı zamanlarda farklı insanlar oldu. Bence biz sadece kendimize odaklanmaya devam ediyoruz. Zaman tablosunda arkamızda kimin olduğu önemsiz. En üstte olduğumuz sürece önemli olan bu."