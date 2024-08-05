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Formula 1 Belçika GP

Red Bull, Newey’nin gitmesine üzülmek yerine gelecek planı hazırlamış 

Pierre Wache, Red Bull'un Adrian Newey sonrası dönem için iyi hazırlandığını düşünüyor.

Ezel Tan
Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Efsane tasarımcı Adrian Newey'nin Red Bull Racing ile olan uzun ortaklığı 2025 yılının başında sona erecek.

Newey, takımın tüm şampiyonluklarında kilit rol oynadı ve ayrılığının takım üzerinde olumsuz etki yaratması bekleniyor.

Newey’nin ayrılık kararı sonrası takımın teknik departmanının kontrolünü eline geçiren Pierre Wache, bu dönem için bir eylem planı hazırladıklarını açıkladı.

PlanetF1’e konuşan Wache şöyle dedi: "Adrian'ın ayrılmasına üzülmemek elde değil çünkü ayrılığının tüm şirket için büyük bir zorluk olacağını biliyoruz.”

“Fakat böyle bir dönemde ilerlemeye devam etmekten başka seçeneğimiz yok. Dışarıdan bakıldığında durum farklı görünüyor ama biz takım olarak kimin ne zaman ayrılacağını biliyoruz, bu nedenle gelecekteki çalışmalarımızı önceden kurguluyoruz.”

“Elbette Adrian'la çalışmaya devam etmeyi tercih ederdik ama elimizdeki durum bu.”

"Ayrılmasının ne kadar kötü bir etki yaratacağını düşünmek yerine ne yapabileceğimize ve durumu nasıl iyileştirebileceğimize odaklanıyoruz. Ortada bir zayıflık varsa bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz, daha iyi olmaya odaklanıyoruz.”

“Ayrıldığı için üzgün değiliz çünkü üzülmek kesinlikle kazanmaya yardım etmiyor.”

“Takımda her şey tek bir kişi üzerine kurulu olsaydı sorun olabilirdi ama bizim durumumuz böyle değil.”

“Red Bull'da aracı geliştiren ve daha hızlı hale getirmek için çaba gösteren 300'den fazla mühendis var."

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing

Pierre Wache, Technical Director, Red Bull Racing

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

 

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