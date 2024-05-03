Red Bull: "Newey'nin ayrılığına rağmen Verstappen takımda çok mutlu"

Adrian Newey, 2024 sezonunun ardından uzun yıllardır beraber çalıştığı Red Bull'a veda edecek ve büyük bir sürpriz olmazsa Ferrari'ye geçecek.

Kaynaklar Newey'nin ayrılışının Red Bull içindeki huzursuzluk ve Horner meselesiyle bağlantılı olduğunu ima etmişti.

Horner bu konuda, “Hayır, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu bir süredir gündemimizdeydi."

"12 ay önce onun istifa etmek isteyebileceğinden bahsetmiştik. Yani bunu planlamak için zamanımız vardı. Formumuzun ne kadar iyi olduğunu ve takımın nasıl performans gösterdiğini gördüğünüzde, ayrılık için bundan daha iyi bir zaman olamazdı."

"Biz en iyi performansımızı sergilerken o takımı bırakıyor. Takımımızda ne kadar büyük bir rol oynadığını düşündüğünüzde onun ayrıldığını görmek elbette üzücü ama gösteri devam ediyor.”

“Önce kendine biraz zaman ayıracak ve eşiyle vakit geçirecek. O 65 yaşında ve bunu yapmak için her türlü hakka sahip. Bundan sonra Formula 1'de yeni bir şeye başlamak isteyip istemeyeceğini kim bilebilir?"

"Adrian Formula 1'deki her kural değişikliğinden nefret etmiştir. 2026'da benzersiz bir değişiklik geliyor çünkü motorun yanı sıra şasiler de değişiyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Newey'nin ayrılışıyla ilgili en önemli soru Max Verstappen'in gelecekte ne yapacağı. Horner, Verstappen'in geleceğinin Newey'nin ayrılışıyla bağlantılı olmadığını vurguladı.

"Max'in sözleşmesi her zaman gizli kalır ama onu Adrian'a bağlayan bir madde yok."

"Max, tıpkı önceki sürücülerimizin yaptığı gibi Adrian ile iyi bir ilişkiye sahip. Fakat Max bundan önce teknik ekiple çok fazla planlama yapıldığını biliyor."

"Adrian ayrılsa bile bu yapı değişmeyecek.”

"Basın her hafta ayrılacağını haber yapıyor ama o hâlâ bizim takımımızda yer alıyor, buradaki her şeyden memnun."

"Etrafında mükemmel mühendisler var. Artık her zamankinden daha iyi ve şimdiye kadarki en hızlı aracı kullanıyor."

"Mesele onun sözleşmesindeki yükümlülüklerden ziyade her şeyden memnun olması."

"Bu her sürücü için geçerli. Şu anda gördüğünüz şey, bu ortamda başarılı olan bir sürücü.”