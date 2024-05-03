Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

Red Bull: "Newey'nin ayrılığına rağmen Verstappen takımda çok mutlu"

Red Bull'un takım patronu Christian Horner, Adrian Newey ayrılsa bile Max Verstappen'in takımda çok mutlu olduğunu düşünüyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing and Raymond Vermeulen, manager of Max Verstappen

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Adrian Newey, 2024 sezonunun ardından uzun yıllardır beraber çalıştığı Red Bull'a veda edecek ve büyük bir sürpriz olmazsa Ferrari'ye geçecek.

Kaynaklar Newey'nin ayrılışının Red Bull içindeki huzursuzluk ve Horner meselesiyle bağlantılı olduğunu ima etmişti.

Horner bu konuda, “Hayır, kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Bu bir süredir gündemimizdeydi."

"12 ay önce onun istifa etmek isteyebileceğinden bahsetmiştik. Yani bunu planlamak için zamanımız vardı. Formumuzun ne kadar iyi olduğunu ve takımın nasıl performans gösterdiğini gördüğünüzde, ayrılık için bundan daha iyi bir zaman olamazdı."

"Biz en iyi performansımızı sergilerken o takımı bırakıyor. Takımımızda ne kadar büyük bir rol oynadığını düşündüğünüzde onun ayrıldığını görmek elbette üzücü ama gösteri devam ediyor.”

“Önce kendine biraz zaman ayıracak ve eşiyle vakit geçirecek. O 65 yaşında ve bunu yapmak için her türlü hakka sahip. Bundan sonra Formula 1'de yeni bir şeye başlamak isteyip istemeyeceğini kim bilebilir?"

"Adrian Formula 1'deki her kural değişikliğinden nefret etmiştir. 2026'da benzersiz bir değişiklik geliyor çünkü motorun yanı sıra şasiler de değişiyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Newey'nin ayrılışıyla ilgili en önemli soru Max Verstappen'in gelecekte ne yapacağı. Horner, Verstappen'in geleceğinin Newey'nin ayrılışıyla bağlantılı olmadığını vurguladı.

"Max'in sözleşmesi her zaman gizli kalır ama onu Adrian'a bağlayan bir madde yok."

"Max, tıpkı önceki sürücülerimizin yaptığı gibi Adrian ile iyi bir ilişkiye sahip. Fakat Max bundan önce teknik ekiple çok fazla planlama yapıldığını biliyor."

"Adrian ayrılsa bile bu yapı değişmeyecek.”

"Basın her hafta ayrılacağını haber yapıyor ama o hâlâ bizim takımımızda yer alıyor, buradaki her şeyden memnun."

"Etrafında mükemmel mühendisler var. Artık her zamankinden daha iyi ve şimdiye kadarki en hızlı aracı kullanıyor."

"Mesele onun sözleşmesindeki yükümlülüklerden ziyade her şeyden memnun olması."

"Bu her sürücü için geçerli. Şu anda gördüğünüz şey, bu ortamda başarılı olan bir sürücü.”

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Horner: "Newey'nin ayrılığı için doğru zaman geldi"
Sonraki haber Sekiz isim yeni güç ünitesine geçti

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ricciardo "insanların çenesini kapattığı için" mutlu

Ricciardo "insanların çenesini kapattığı için" mutlu

Formula 1
Miami GP
Ricciardo "insanların çenesini kapattığı için" mutlu
Verstappen: "Kazanmak güzel ama geliştirmemiz gereken şeyler var"

Verstappen: "Kazanmak güzel ama geliştirmemiz gereken şeyler var"

Formula 1
Miami GP
Verstappen: "Kazanmak güzel ama geliştirmemiz gereken şeyler var"
RB, Ricciardo'nun rahat hissetmesi için güncellemeler hazırlıyor

RB, Ricciardo'nun rahat hissetmesi için güncellemeler hazırlıyor

Formula 1
Miami GP
RB, Ricciardo'nun rahat hissetmesi için güncellemeler hazırlıyor
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Brown: "Newey, Red Bull F1 takımında düşecek son domino taşı olmayacak"

Brown: "Newey, Red Bull F1 takımında düşecek son domino taşı olmayacak"

Formula 1
Miami GP
Brown: "Newey, Red Bull F1 takımında düşecek son domino taşı olmayacak"
150 milyon Avro iddiaları için Verstappen: "Mesele para değil, en iyi arabaya sahip olmak"

150 milyon Avro iddiaları için Verstappen: "Mesele para değil, en iyi arabaya sahip olmak"

Formula 1
Miami GP
150 milyon Avro iddiaları için Verstappen: "Mesele para değil, en iyi arabaya sahip olmak"
Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"

Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"

Formula 1
Ralf Schumacher: "Sargeant neden hâlâ F1'de anlamıyorum"

Son Haberler

Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"

Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"

F1 Formula 1
Miami GP
Leclerc: "Verstappen'i yarışta daha fazla baskı altına almayı umuyorum"
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"

F1 Formula 1
Miami GP
Verstappen: "Kariyerimin en keyifli turu değildi ancak pole pozisyonundayız"
Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!

F1 Formula 1
Miami GP
Miami GP: Verstappen arka arkaya 7. kez pole pozisyonunda, Leclerc ikinci!
3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

F1 Formula 1
Miami GP
3 ceza puanı alan Magnussen'in men cezasına 4 puan kaldı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye