Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"

Newey’nin Red Bull’a katılmadan önce uzun ve görkemli bir kariyeri olsa da, ismi Avusturyalı ekip

ile özdeşleşmiş durumda. Red Bull takımıyla olan birlikteliğinde altı takımlar şampiyonluğu ve yedi

sürücüler şampiyonluğu kazanan Newey şimdiden adını Formula 1 tarihine yazdırmış efsanelerden

biri.

Newey medyaya çok sık açıklama yapan biri değil. Pit duvarında Christian Horner’ın yanında oturan

bu adam oldukça gizemli bir şahsiyet ancak onu yakından tanıyan bir Red Bull çalışanı Newey ile

çalışmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlattı.

Calum Nicholas, Red Bull’a 2015’in Ocak ayında katıldı. O zamandan beri Adrian Newey’in de

bulunduğu Red Bull ekibinin pek çok üyesiyle samimi ilişkiler kurdu.

Nicholas, Adrian Newey’in çalışma hayatında nasıl biri olduğu sorusu sorulduğunda onun “ketum”

ama “komik” bir adam olduğunu söyledi.

Sky Sports F1’e açıklamalarda bulunan deneyimli güç ünitesi montaj teknisyeni Nicholas, Adrian

Newey hakkında şu açıklamalarda bulundu: ”Adrian harika biri. Kendisi oldukça ketum bir insan ama

garajdayken oldukça eğlenceli bir adam.”

“Garajda çalışırken, meşgulken insanlar sizin işinizi yapmanıza engel olursa sinirlenebilirsiniz. Garajda bulunan herhangi bir misafir ya da işle ilgisi olmayan diğer insanların ayak altında dolaşması oldukça sinir bozucu olabilir.”

“Ancak söz konusu Adrian olduğunda onun işin üstesinden geldiğini bilirsiniz. Kendisi oradadır ve

tüm gücüyle çalıştığını bilirsiniz. O er ya da geç aracı geliştirmenin yolunu bulur.”

“Siz odağınızı toplayıp işleri bitirmeye çalışırken Newey tüm gün çizimler yapıyor ve bir şeyler

düşünüyor. Tüm gün yaptığı şey bu.”

“Garajda çalışırken Adrian sizin işinize engel olduğunda çalışacak başka bir yer bulmak zorunda

kalırsınız. Ancak Adrian engel olduğunu fark ettiğinde hemen özür diler.”

“Özür dilediğini gördüğünüzde hemen ‘Hayır Adrian hiç problem değil, lütfen devam et. Bu aracın

yarışlar kazanmasındaki etkin benden daha büyük olacak. Lütfen istediğin gibi çalış’ demelisiniz.”

Newey’in sadece Red Bull aracıyla değil, diğer takımların araçlarını incelediği de görülmüştü. Usta

tasarımcı herkesçe iyi bilinen not defterinde neler olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Tecrübeli tasarımcı Newey, geçtiğimiz günlerde Red Bull web sayfasından yayınlanan podcast

programında not defteri ve çalışma tarzı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: ”Bu not defterini alalı

yıllar oldu, sanırım 10 yıldan fazla oldu.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate after securing the 2023 drivers world championship

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images