Red Bull: "Newey, er ya da geç aracı geliştirmenin bir yolunu bulur"
Red Bull teknisyeni Calum Nicholas, takımda 18 yılını dolduran efsane tasarımcı Adrian Newey ile çalışmanın nasıl deneyim olduğuna dair açıklamalarda bulundu.
Newey’nin Red Bull’a katılmadan önce uzun ve görkemli bir kariyeri olsa da, ismi Avusturyalı ekip
ile özdeşleşmiş durumda. Red Bull takımıyla olan birlikteliğinde altı takımlar şampiyonluğu ve yedi
sürücüler şampiyonluğu kazanan Newey şimdiden adını Formula 1 tarihine yazdırmış efsanelerden
biri.
Newey medyaya çok sık açıklama yapan biri değil. Pit duvarında Christian Horner’ın yanında oturan
bu adam oldukça gizemli bir şahsiyet ancak onu yakından tanıyan bir Red Bull çalışanı Newey ile
çalışmanın nasıl bir deneyim olduğunu anlattı.
Calum Nicholas, Red Bull’a 2015’in Ocak ayında katıldı. O zamandan beri Adrian Newey’in de
bulunduğu Red Bull ekibinin pek çok üyesiyle samimi ilişkiler kurdu.
Nicholas, Adrian Newey’in çalışma hayatında nasıl biri olduğu sorusu sorulduğunda onun “ketum”
ama “komik” bir adam olduğunu söyledi.
Sky Sports F1’e açıklamalarda bulunan deneyimli güç ünitesi montaj teknisyeni Nicholas, Adrian
Newey hakkında şu açıklamalarda bulundu: ”Adrian harika biri. Kendisi oldukça ketum bir insan ama
garajdayken oldukça eğlenceli bir adam.”
“Garajda çalışırken, meşgulken insanlar sizin işinizi yapmanıza engel olursa sinirlenebilirsiniz. Garajda bulunan herhangi bir misafir ya da işle ilgisi olmayan diğer insanların ayak altında dolaşması oldukça sinir bozucu olabilir.”
“Ancak söz konusu Adrian olduğunda onun işin üstesinden geldiğini bilirsiniz. Kendisi oradadır ve
tüm gücüyle çalıştığını bilirsiniz. O er ya da geç aracı geliştirmenin yolunu bulur.”
“Siz odağınızı toplayıp işleri bitirmeye çalışırken Newey tüm gün çizimler yapıyor ve bir şeyler
düşünüyor. Tüm gün yaptığı şey bu.”
“Garajda çalışırken Adrian sizin işinize engel olduğunda çalışacak başka bir yer bulmak zorunda
kalırsınız. Ancak Adrian engel olduğunu fark ettiğinde hemen özür diler.”
“Özür dilediğini gördüğünüzde hemen ‘Hayır Adrian hiç problem değil, lütfen devam et. Bu aracın
yarışlar kazanmasındaki etkin benden daha büyük olacak. Lütfen istediğin gibi çalış’ demelisiniz.”
Newey’in sadece Red Bull aracıyla değil, diğer takımların araçlarını incelediği de görülmüştü. Usta
tasarımcı herkesçe iyi bilinen not defterinde neler olduğunu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.
Tecrübeli tasarımcı Newey, geçtiğimiz günlerde Red Bull web sayfasından yayınlanan podcast
programında not defteri ve çalışma tarzı ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: ”Bu not defterini alalı
yıllar oldu, sanırım 10 yıldan fazla oldu.”
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate after securing the 2023 drivers world championship
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
“Dürüst olacağım. Not defterine çizilen aletleri araştırdığınızda göreceksiniz ki hepsi ıvır zıvır
aletler.”
“Kalem ve kağıt benim için vazgeçilmez bir şey. Çok fazla çizim yapıyorum ve çizim tahtasında
çalıştığım da oluyor. CAD (bilgisayar destekli tasarım) sisteminin aksine çizim yapmak benim için
ana dilimle konuşmak gibi.”
“1980’de mezun oldum ve CAD sistemleri 90'lı yılların ortalarına halen tam olarak olgunluğuna
ulaşmamıştı. Yani doksanlara kadar halihazırda 15 yıl çalışma tahtasında çizim yapmıştım.”
“CAD sistemleri şimdilerde çok değişti ancak o dönemler çizimleri CAD sistemine aktarmak
tasarımcılara oldukça zaman ve enerji kaybettiriyordu.”
“Çizimleri sisteme aktardıktan sonra ise enerjileri kalmadığı için tasarım üzerinde çalışmaya istekleri
kalmıyordu.”
“Şahsen ben kalem ve kağıt ile genel taslaklar ve konseptler üzerine oldukça hızlı bir şekilde
çalışabileceğimi düşünüyorum. Çok küçük yaşlardan itibaren aldığım eğitimden olsa gerek, bir şeyleri zihnimde görselleştirip kağıda aktarma konusunda oldukça iyiyim.”
“Dolayısıyla 3 boyutlu çizim yapamıyor olmam beni rahatsız etmiyor çünkü 3. boyuttan 2. boyuta
kolaylıkla geçebiliyorum. Daha önce de belirttiğim gibi kalem ve kağıt kullanarak çizim yapmak
benim ana dilim gibi. Eğer şimdi CAD sistemine geçmeye çalışsaydım, bu yabancı bir dil konuşmak
gibi olurdu. Asla ana dilim gibi akıcı olamazdım.”
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