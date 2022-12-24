Red Bull, Newey emekli olduğunda ne yapacağını düşünüyor
Adrian Newey 2006 yılında Red Bull'a katıldığından bu yana takımda önemli bir rol oynadı. Milton Keynes merkezli ekip, Newey'nin emekliliği durumunda geleceklerinin nasıl şekilleneceğini düşünüyor.
Christian Horner, Newey emekli olmaya karar verdiğinde hazırlıklı olmak için Red Bull'un bazı görüşmeler yaptığını kabul ediyor.
Williams ve McLaren için şampiyonluk kazanmış araçlar tasarlayan Newey, 2006'da Red Bull'a katıldı.
Daha sonra aynı başarıyı Red Bull'da da elde etti. Milton Keynes takımı 2010-2013 yılları arasında Sebastian Vettel ile arka arkaya Pilotlar ve Takımlar Şampiyonluğu'nu kazandı, 2021'de Max Verstappen Pilotlar Şampiyonluğu'nu kazandı ve 2022'de yine Max Verstappen ile birlikte her iki şampiyonluğu da elde etti.
Newey 2023'ün sonuna doğru 65 yaşına girecek ve çeşitli projeleri henüz emekli olmaya hazır olmadığını gösterse de Horner, takımın o gün geldiğinde hazır olmaya çalıştığını açıkladı.
Newey'nin şirketin farklı birimlerinde görev almasıyla birlikte Horner, bu durumun ekibin diğer üyelerine daha fazla sorumluluk verilmesine yol açacağını düşünüyor.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Newey'nin emekli olma ihtimali hakkında Speedcafe'ye konuşan Horner, "Bu, bir süredir tartıştığımız bir konu."
"Adrian'ın teknik şef olarak rolü, İleri Teknolojiler Departmanı ve yılın başlarında duyurduğumuz RB17 [hiper otomobil] ile birlikte gelişti."
"Zamanını çeşitli projelere ayırıyor, bu da emeklilik durumunda takımdakileri öne çıkmaya zorlayan şey olacak."
"Teknik Direktör olarak Pierre Wache ve teknik ekibimiz var. Harika bir iş çıkardılar ve tabii ki Adrian da bu grupla yakın bir şekilde çalışıyor."
"Kendisi bir ansiklopedi dolusu bilgiye sahip. Ayrıca teknik olarak sahip olduğumuz gücü, derinliği ve ortaya koydukları performansı görmek harika." dedi.
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