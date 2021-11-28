Red Bull: “Newey, 2022 çalışmalarımızın arkasındaki lider güç”

Red Bull, 2021 takımlar ve sürücüler şampiyonasında Mercedes ile kıyasıya bir mücadeleye girişmiş durumda. Ancak her iki takım da, büyük kural değişikliklerinin yaşanacağı 2022’yi gözden çıkaramayacak durumda.

Newey, çok kısıtlayıcı bulduğu yeni kuralları eleştiren isimlerden biriydi. Ancak yine de Red Bull, geçtiğimiz aylarda Hırvatistan’da tatil yaparken bisiklet kazası geçirip takımdan bir süre ayrı kalan tecrübeli tasarımcının yeteneklerini kullanacak.

Newey’in 2022 için hevesli olup olmadığı sorulduğunda Marko, “Evet. Neyse ki hepimiz yerimizdeyiz. Newey, bisiklet kazası sebebiyle bir süre bizimle değildi.”

“Newey’in bir yarışçı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer kazanabileceğimiz konusunda bir şans görürse, motivasyonu, 30 beygir geride bir motora sahip olmaktan tamamen farklı oluyor.”

“Onun kadar deneyime ve şampiyonluğa sahip kimse yok. Newey paketi hâlâ çok önemli.”

“Ayrıca diğer mühendisler ve diğer departmanlar için Newey, bir lider.” dedi.

Marko, geçirdiği kaza nedeniyle yaklaşık dört hafta takımdan uzak kalmasına rağmen Newey’in tamamen görevden uzaklaşmadığını ve kendilerine çizimler göndermeye devam ettiğini söyledi.

Adrian Newey, Chief Technical Officer, Red Bull Racing Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images