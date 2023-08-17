Red Bull neden baskın RB19 F1 aracının "ortalama iyi" olduğunu düşünüyor?

Hatta, Max Verstappen ve Sergio Perez'in sezonun ikinci yarısında şanssızlık yaşamamaları halinde, RB19 sezonun tüm yarışlarını kazanabilir.

Ancak RB19 diğerlerini peşinden sürüklerken, Red Bull'un kendi aracına ilişkin algısı belirgin bir şekilde farklı.

Red Bull, RB19'u süper muhteşem bir şey ortaya koyan özel bir araç olarak görmüyor. Onlara göre RB19, sadece her alanda iyi olan bir otomobil.

Motorsport.com'a konuşanRed Bull'un teknik direktörü Pierre Wache, "İyi bir otomobil yaratma konusunda her şey için ortalama düzeyde iyi."

"Tek bir açıdan çok iyi değil. Neden iyi olduğunu düşünüyoruz çünkü diğerlerinden daha hızlıyız ama temelde harika bir iş çıkarmadığımızı söyleyebilirim. Sadece iyi bir iş çıkardık."

"O kadar iyi bir iş çıkaramayan diğerlerinin beni daha çok şaşırttığını söyleyebilirim. Bu yüzden beklentilerimiz sene başından beri farklıydı."

"Alçakgönüllü olmak istemiyorum ama bazı takımların üç yarışta tur başına bir saniye kazanabildiğini gördüğünüzde bu, her şeyi bir araya getirirseniz iyi olacağınız anlamına geliyor. Yani iki yıllık bir geliştirme süreci gerektirmiyor." dedi.

2023 öngörüsü

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull 2022 sezonunu güçlü bir şekilde tamamlayarak sezonun son 11 yarışının 10'unu kazanmış olsa da, takım bu yıl kendini takip eden grubun içine çekileceğinden korkuyordu.

Zemin düzenlemelerindeki değişiklik, Mercedes'in zeropod konsepti üzerinde çalışmaya başlaması ve Ferrari'nin 2023 aracına erken odaklanmasının bir araya gelmesiyle üç yönlü bir şampiyonluk mücadelesiyle karşı karşıya kalacağına inanıyordu.

Durdurulamaz olmak ve şimdiye kadar tüm yarışları kazanmak kesinlikle düşünülen bir şey değildi.

Wache, "Bunu beklemiyorduk. Mercedes ve Ferrari gibi iki takımla galibiyet mücadelesinin ortasında olabileceğimizi tahmin ediyorduk."

"Geçen yılın sonundaki avantajımızın yeterince güçlü olmadığını düşündük. Ve zeminle alakalı kuralların değişmesi, zemin kenarının ve vuruş çizgisinin yükselmesi, bu takımları geri getirecekti."

"Ardından kış boyunca sahip olduğumuzu düşündüğümüz performans kaybı, özellikle Ekim ayından sonra rüzgar tünelinde geçirdiğimiz sürenin azalmasıyla birlikte, başarıya ulaşmak zor olacaktı. Bu yüzden evet, sezon başında biraz sürpriz oldu." dedi.

Daha iyi bir orta yol

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull'un bu yılki hakimiyet seviyesi, hem rakip takımları hem de izleyicileri takımın RB19 ile neyi doğru yaptığına dair cevaplar aramaya sevk etti.

Ve zaman geçtikçe, öne çıkan tek bir süper unsur olmadığı konusunda giderek daha fazla fikir birliği var gibi görünüyor. Gerçekten de RB19, Wache'nin daha önce söylediği gibi, her alanda 'ortalama iyi' seviyede.

Bu daha çok aracın tüm paketinin aerodinamik (hem yere basma kuvveti hem de sürtünme), sürüş, yol tutuş, süspansiyon ve kurulum açısından bütünsel olarak nasıl çalıştığı ile ilgili gibi görünüyor.

Bazıları Red Bull'un araç dinamiklerindeki tarihi avantajının şu anda yardımcı olduğuna işaret ediyor ancak Wache bu konuda tam olarak ikna olmuş değil.

Bunun yerine, gerçekte RB19'un öne çıktığını çünkü mevcut zemin etkili otomobilleri hızlı hale getirmek için gereken ödünlerin diğerlerine göre daha az olduğunu düşünüyor.

Wache, "Diğerlerinden daha fazla anladığımızı düşünmüyorum, bence diğerlerinden belki daha iyi bir uzlaşmaya sahibiz."

"Bence herkes mekanik tutuşun etkisinin geçmişe göre daha yüksek olmaya başladığını az çok anlıyor ve bunda sertliğin büyük bir rolü var."

"O zaman aero karakteristiği ile otomobili nasıl kullanmanız gerektiği arasındaki bağlantı eskisinden daha da büyük. Ayrıca, yönetmelikler çok faydalı olan ve bu tür bir otomobilde daha da faydalı olacak bazı amortisörleri kaldırdı. O tür şeyler artık elimizde yok."

"Bence otomobili geliştirme şeklimiz bize daha iyi bir uzlaşma sağladı. Ama daha iyi anladığımız için değil." dedi.

Rüzgar tüneli cezası

Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Red Bull'un bu yılki avantajının en etkileyici yanı, takımın aerodinamik test kısıtlamalarının en altında yer almasının dezavantajına rağmen bu avantajı korumuş olması.

Takımlar şampiyonasının zirvesinde yer almanın yanı sıra 2021 bütçe sınırı ihlali nedeniyle %10 ekstra kesintinin bir araya gelmesi, Red Bull'un RB19 için geliştirmeler üzerinde istediğinden çok daha sınırlı bir şekilde çalışmak zorunda kaldığı anlamına geliyor.

Red Bull şu anda mevcut temel rakamın %63'ünü alırken, Mercedes %75'ini ve Aston Martin %80'ini alıyor. McLaren, 30 Haziran geçişinden önce çok fazla puan alamadığı için %95 alıyor.

Rakipleri kadar çok rüzgar tüneli çalışması yapamamanın açık dezavantajları olsa da, Wache ilginç bir şeyi de öne sürüyor: açığın farkında olmak takımı yaklaşımında daha keskin ve taktiksel olmaya zorladı.

"Bizim durumumuzda, dürüst olmak gerekirse, bu kesinlikle bir dezavantaj. Ancak takımı gereksiz şeyler keşfetmemeye zorlamak da bir avantaj."

"Baktığınız şeyin verimliliğinin gözden geçirilmesi gerekiyor, oysa daha önce bu kadar gözden geçirilmiyordu."

"Bu durum aç olmamıza da yardımcı oluyor, çünkü takımda ve özellikle teknik ekipte bu tür bir ceza almayı anlamıyoruz, çünkü iyi bir iş çıkardık."

"Bunu kişisel bir saldırı olarak algılıyorlar, bu yüzden daha da iyi bir iş çıkaracaklar ve motivasyon daha da yüksek olacak. Bence bunun bir avantajı var."

Zayıflıklar

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

RB19 bu sezon şimdiye kadar her yarışı kazanmış olsa da, işler her yerde kolay olmadı ve rakiplerin meydan okumasının hâlâ güçlü olduğu açık.

Red Bull kesinlikle arkasına yaslanıp iyi zamanların devam etmesini beklemiyor, çünkü başarının devam etmesi için ele alınması gereken zayıflıklar olduğunu söylüyor.

Kendisini geceleri uyutmayan araç sorunları olup olmadığı sorulduğunda Wache, "Geceleri her şey beni uyandırıyor! Bence takım iyi çünkü hâlâ gerçekçiyiz. Diğer takımlarla hiçbir şey hafife alınmıyor."

"Bence yüksek downforce şartlarında, özellikle de Budapeşte ve Monako gibi çok yüksek downforce şartlarında, bence zayıflıklarımız burada ortaya çıkıyor. Ayrıca, sıralamalarda ve düşük hızda."

"Bence bazı takımlar bu konuda bizden daha iyi bir uzlaşmaya sahip ve bu bizim daha fazla geliştirmemiz gereken bir konu." şeklinde cevap verdi.

Bu ayakları yere basan tutum, Wache'nin RB19'u istatistiksel olarak en başarılı araç olsa bile tüm zamanların en iyi F1 araçlarından biri olarak selamlama konusunda şüpheci olmasına neden oluyor.

RB19'un gelmiş geçmiş en iyi F1 tasarımlarından biri olmasıyla ilgili Wache, "Sanmıyorum. Belki gelecek yıl bunun farkına varırız, çünkü gelecek yılki aracın mutlak anlamda bundan daha iyi olacağını umuyorum."

"Otomobilin başarısı harika ama bence bu otomobil ve sürücünün bir kombinasyonu. Ayrıca, 2014'ten bu yana yapılan tüm sıkı çalışmalar, takımın yeniden inşası, yeni gelen insanlar, yeni organizasyon ve her şey, şu anda sahip olduğumuz şeyi yarattı. Bu bir anda ya da şans eseri olmadı." şeklinde konuştu.