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Formula 1 / Avusturya GP / Analiz

Red Bull nasıl Hamilton'ın ceza almasını sağladı?

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Red Bull nasıl Hamilton'ın ceza almasını sağladı?
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
9 Tem 2020 14:56

Avusturya GP'de drama, daha yarış başlamadan sıralamalarda sarı bayrak kurallarını ihlal ettiği nedeniyle inceleme altına alınan ancak ceza almayan Lewis Hamilton'a son anda ceza verilmesiyle başladı.

Yarışın startına 41 dakika kalmışken grid cezası haberi geldi. Bu muhtemelen tarihteki en geç verilen grid cezasıydı.

Hamilton yarışa 2. sıra yerine 5. sıradan başlayacaktı. Böylece yarış için belirlenen strateji bir nevi kaybedilmiş oldu. Hamilton, bu şekilde startın ardından ilk bölümde orta lastiklere sahip Max Verstappen'in arkasında takılı kalacağını biliyordu.

Yaşananlar da resmi F1 twitter hesabının cumartesi akşam paylaştığı kliple daha çok alevlendi. Bu klipte Valtteri Bottas'ın pist dışına çıktığı bölgeden geçen Hamilton'ın yavaşlamadan kendisinin en hızlı zamanını elde ettiği görülüyordu.

Videonun devamında Hamilton'ın araç üstü kamerasından 360 derecelik açıdan olay anı gösterildi. F1 birkaç senedir bu teknolojiyi deniyor olsa da tam manasıyla kullanabilmiş değil. 360 derecelik videoda Hamilton'ın olay yerinden geçerken sarı bayrakların sallandığı görünüyor ve video editörü tam olarak sarı ışık panellerine odaklanarak görüntüyü durduruyor.

Bu görüntünün ardından Hamilton'ın ceza almamasıyla alakalı sosyal medyada tartışmalar yaşandı.

Bu konu kısa sürede Red Bull'un da dikkatini çekti. Hamilton'ın olası bir ceza alması, daha sert lastiklerle başlayacak Verstappen'in lehine olabilirdi.

Red Bull takım menajeri Jonathan Wheatley, hakemlerle iletişime geçerek bu videoyu izleyip izlemediklerini sordu. Hakemler sadece bu görüntüyü değil, Hamilton'ın sarı bayrak bölgesinden geçerken herhangi bir araç üstü görüntüsünü izlememişti.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA Formula 1 Yarış Direktörü Michael Masi, "En basit haliyle, Lewis'in aracından herhangi bir görüntü yoktu. Red Bull 360 derecelik videodan yani yeni ek kanıtlardan bahsettiği zaman bu konu ilgimizi çekti."

"Bu yüzden dürüst olmam gerekirse, böyle bir video olduğunun farkında değildik. Böyle bir video olduğunu bilmiyorduk. Ve açıkçası birkaç senedir kurallarda bu tür yeniden incelemelere izin verildiği için şanslıyız." dedi.

Kararın yeniden değerlendirilmesi konusunda, yeni kanıt olması önemliydi. Red Bull karardan mutlu değildi ancak kanıtı olmadığı için karşı çıkamıyordu. Ancak 360 derecelik video, sunabilecekleri yeni bir kanıt oldu.

 

Bu süreçte iki aşama vardı. İlk olarak hakemler sunulan kanıta bakıp, yeni ve önemli olduğuna karar verecekti. Ardından yeniden inceleme başvurusu kabul edilecekti. Bunun dışında orijinal kararın sonucunun etkilerine bakılması gerekiyordu.

Masi, "Geçen sene yeniden inceleme talebinde sunulan verilerin yeni ve önemli olmadığı sonucuna varmıştık. Bu sene Red Bull'un protesto ettiğine dair yanlış ifadeler kullanıldı. Bu aslında protesto değildi."

"Bu soruyu bize sordular. Yani videodaki kanıtın yeni ve önemli olup olmadığını öğrenmek istediler. Aslında bu yüzden iki ayrı karar oldu. İlk karar, kanıtın yeni ve önemli olduğu üzerineydi."

"Hakemler bu kanıtların yeni olduğuna karar verdiler ve sonucunu duyurdular. Aynı görüntülerin önceki gün ellerinde olması halinde, yarıştan önceki kararı bir gün önce vereceklerini söylediler." dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing in the press conference

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing in the press conference

Photo by: FIA Pool

Muhtemelen en şaşırtıcı olanı, hakemlerin 360 derecelik kamera görüntülerine daha önceden ulaşamıyor olmaları.

Masi, "FOM ile bu konuyu görüşmeye başladık. Boyutu nedeniyle bizim ulaşabildiğimiz bir şey değildi. O görüntünün araçtan indirilmesi, işlenmesi ve bu tür şeylerin yapılması gerekiyor."

"Ve söylediğim gibi, yeniden inceleme hakkı ortada. Bu kapsamda yeni ve önemli bir kanıt sunuldu ve buna göre yeniden görüşme yapıldı. Buna göre sarı bayrak altında yavaşlamama ihlaline göre uygun olan 3 sıra cezası verildi." dedi.

Cezanın çok geç zamanlaması, olayın sıra dışı olmasına neden oldu. FIA'da konuyla alakalı ilk resmi gelişme yerel saat ile 13:33'te yani yarış startından 97 dakika önce oldu.

Bu bildiride yeniden inceleme yapılacağı duyuruldu ve Mercedes takım menajeri Ron Meadows hakemlerle görüşmeye çağrıldı.

COVID-19 protokolleri gereği takımlar gride normalden yarım saat önce gidiyorlar. Böylece gride çıkışta bir anda insan yığını olmaması planlanıyor. O esnada Red Bull mekanikerleri ekipmanları gridde 3. sıra yerine 2. sıraya yerleştirdiler. Mercedes mekanikerleri de 2. sıra yerine 5. sıraya yerleştiler.

Bir başka deyişle, sonuç resmi olarak açıklanmadan önce takımlar sıralamaların değiştiğini öğrenmişlerdi.

Masi, "Genellikle son grid pozisyonlarını formasyon turundan bir saat önce yayınlamaya çalışırız."

"Bu örnekte insanlar, takımların grid pozisyonlarını formasyon turundan bir saat önce görmüş oldular. Mercedes doğrudan 1 ve 5. sıralara yerleşti."

"Yönetim açısından, ilk bölümün görüşülmesi ve Mercedes'in dinlenmesi gerekiyordu."

"Bu yüzden zamanlama açısından bu kararın verilmesi ve yayınlanması, sonrasında grid pozisyonları için yeni listenin yayınlanması gerekiyordu." dedi.

Resmi karar tam olarak 14:29'da çıktı.

Red Bull, bulmuş olduğu yeni kanıtın zamanlaması açısından şanslıydı. Bu kanıtlar zamanında incelendi ve sonuçlar değişti. Sonunda Mercedes ve Hamilton mutlu olmasa dahi, yarış başlamadan adalet yerini bulmuş oldu.

Masi, "Bu konuda en son pit yolu açılmadan önce işlem yapabilirdik. Biz hepimiz kanıtları kenarda tutmak yerine kanıtlara göre doğru kararı vermeyi tercih ederiz."

"Bu açıdan hakemler tam olarak doğru kararı verdiler." dedi.

Cars on the grid

Cars on the grid

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Avusturya GP
Editör Adam Cooper

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