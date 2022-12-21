Red Bull mühendisi RB18'in zorlukları hakkında konuştu

Haberi dinle

Red Bull'un 2022 Formula 1 sezonundaki RB18 aracı, şampiyona tarihinin en başarılı tasarımlarından biri olarak tarihe geçecek.

Baş tasarımcı Adrian Newey için bu, yıllar boyunca en ikonik araçlardan bazılarını tasarlama konusundaki ünü göz önüne alındığında oldukça büyük bir başarı olarak görülüyor. Çünkü teorik bir tasarımı hızlı bir araca dönüştürmek oldukça zor bir iş.

Red Bull baş mühendisi Monaghan'ın görevi ise Max Verstappen ve Sergio Perez ile birlikte çalışarak her yarış hafta sonunda araçtan maksimum verim elde etmek.

RacingNews365.com ile yaptığı özel bir röportajda Monaghan, takımların araçlarını ayarlama konusunda yeni kurallara nasıl uyum sağladıklarını ve şu anda aracın en hassas kısmının ne olduğunu anlattı.

Monaghan, getirilen yeni kurallar F1 tarafından sıkı bir şekilde test edildiğini ve takımların araçlarını nasıl tasarlayabilecekleri konusunda sınırlamalar getirildiğini belirtti.

Monaghan, "Tasarım alanı kutuları eskisi kadar dikey değildi, yorumlama büyük ölçüde değişmedi."

"Kutulara koyabileceğimiz şekiller üzerindeki kısıtlama, 2019 için gelen ön kanat değişiklikleri ile olduğundan çok daha fazlaydı."

"Kuralları değiştirirseniz, daha önce yaptığınız yorumu aynı şekilde uygulayamazsınız; bu yüzden değişmeniz ve uyum sağlamanız gerekir."

"Yasadışı bir araç tasarlamanın hiçbir anlamı yok." dedi.

Aracın alt gövdesi, zemin efektleri ve venturi tünelleri sayesinde performans sağlama konusunda artık son derece güçlü.

Paul Monaghan, Chief Engineer, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool

Bunlar engellendiğinde neler olabileceğine dair örnek olarak, Verstappen'in Britanya GP'de AlphaTauri aracının parçalarından birinin üstünden geçmesi gösterilebilir.

Olaydan önce lider olan pilotun performansı büyük ölçüde düştü ve Hollandalı pilot yedinci sıraya geriledi.

Monaghan bunun, aracın doğru şekilde ayarlanması gereken en hassas bölümüyle bağlantılı olduğuna inanıyor.

Monaghan, "Sürüş yüksekliğinin en hassas nokta olduğunu söyleyebilirsiniz, ancak sürüş yüksekliğinden bahsederken potansiyel olarak süspansiyon sertliğini de dahil ettiğinizi unutmayın."

"Yani birini diğerinden ayıramazsınız: Aracı yere daha yakın çalıştırmak istiyorsanız, muhtemelen süspansiyon sertliğini arttırmak zorunda kalırsınız."

"Bu noktada kendinize şu soruyu sormalısınız: 'Araç, pistte bu koşullarda çalışır mı?'" dedi.

Araç ayarlarındaki en hassas ikinci nokta olarak Monaghan, aerodinamiyi gösterdi.

Monaghan, "Herhangi bir bölümün diğerine oranla tamamen baskın olduğunu söylemek istemem."

"Eğer bir şeyi yanlış yaparsak, tur zamanı zarar görür ve kendimizi daha rekabetçi bir duruma geri getirmek için iki veya üç şeyi düzeltmemiz gerekir."

"O yüzden bir hassasiyet sıralaması yapamazsınız, ama aerodinaminin bu konuda öne çıkabileceğini söyleyebilirim."

"Eğer bu tamamlayıcı bölümleri yanlış anlarsanız hızlı olamazsınız." dedi.